طقوس متوارثة.. هكذا يستقبل المصريون عودة الحجاج

“أحلى رحلة في الدنيا” بهذه العبارة البسيطة اختصر الحاج حسانين محمود تجربته الروحانية العميقة بعد عودته من أداء فريضة الحج هذا العام، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الفرح والشوق والرضا، بينما تحلَّق حوله أحفاده وأقاربه لاستقباله أمام منزله الريفي في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بدلتا مصر.

الحاج حسانين (64 عاما) عاد إلى قريته بعد أن أمضى أياما بين رحاب مكة والمدينة، وقال في حديثه للجزيرة مباشر “يا ريت الواحد يقدر يطلع كل سنة، يغسل ذنوبه، ويتقرب من ربنا أكتر، ويزور حبيبنا سيدنا النبي”. وأضاف بابتسامة “مكنّاش بنحس بالتعب مع جمال القرب من ربنا في الأماكن الشريفة”.

أولى الرحلات البرية تعود

رحلة حسانين كانت ضمن أولى قوافل “الحج السياحي البري” التي بدأت في العودة إلى مصر منذ 11 يونيو/حزيران الجاري، عبر ميناء نويبع، قادمة من الأراضي السعودية مرورا بالأردن، حسب ما أفادت وزارة السياحة المصرية.

ويتسم الحج السياحي، الذي تنظمه الشركات الخاصة تحت إشراف وزارة السياحة، بكونه أكثر تنظيما وسرعة في العودة مقارنة بحجاج “القرعة” و”الجمعيات الأهلية” الذين يقضون وقتا أطول في رحلة العودة. وقد تراوحت تكلفة الحج السياحي هذا العام بين 220 إلى 400 ألف جنيه مصري، بخلاف تذاكر الطيران، وفق تقارير صحفية.

طقوس استقبال متوارثة

في القرى المصرية، لا تُستقبل عودة الحجاج كحدث عادي، بل تُعامل كعيد مصغر. يقول يسري، حفيد الحاج حسانين (21 عاما) “الناس زمان كانت تزيّن البيوت وترسم الكعبة والطائرة على الجدران، لكن دلوقتي الأمور أبسط شوية، بقينا نكتفي بلمة الأهل وغناء الأناشيد الدينية وتوزيع الهدايا”.

وكانت الهدايا حاضرة بالفعل في بيت الحاج حسانين، إذ نالت حفيدته الصغيرة “أمنية” هديتها الموعودة، بعد أن اصطحبتها والدتها لاستقبال جدّها. وقالت الطفلة (10 أعوام) وقد جلست مع رفيقاتها يرددن الأغنية التراثية المعروفة (رايحة فين يا حاجة يا أم الشال قطيفة؟ رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة) “أنا فرحانة إن جدّو رجع بالسلامة، وجاب لي مسبحة”.

فرحة لها أصل في الدين

وعن هذه العادات التي تبدو للكثيرين مجرد تقاليد شعبية، قال الداعية الإسلامي الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إنها “ذات أصل إسلامي”، مستشهدا بقول الله تعالى {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا}.

وأوضح أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نفسه سَنّ سُنة الفرح عند إتمام المناسك والعودة، وكان يكبّر على الأماكن المرتفعة بعد الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو، تعبيرا عن السعادة، كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر.

وأكد أن “العادات المصرية بفرحة الناس بعودة أهلهم من الحج هي من العادات الطيبة الموافقة للشريعة، فهي مظهر جميل للطاعة والشكر على النعمة”.