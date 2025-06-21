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حادثة بحرية في قناة السويس.. لحظة اصطدام مرعبة والسلطات تكشف التفاصيل (فيديو)

قاطرات هيئة قناة السويس تقوم بسحب السفينة وإعادتها إلى مسارها
قاطرات هيئة قناة السويس تقوم بسحب السفينة وإعادتها إلى مسارها (مواقع التواصل)
21/6/2025

شهدت قناة السويس في مصر، الجمعة، حادثة بحرية، حيث اصطدمت سفينة نقل الحمولات الثقيلة “RED ZED 1″، التي ترفع علم ليبيريا، برصيف معدية القنطرة غرب.

وأظهر مقطع مصور لحظة اصطدام السفينة ما أدى إلى حالة من الذعر بين الموجودين في محيط المعدية، الذين سارعوا بالابتعاد عن موقع الاصطدام.

عطل فني مفاجئ

وقالت هيئة قناة السويس في بيان عبر فيسبوك، إن السفينة تعرضت لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه عند الكيلومتر 45 ترقيم قناة، أثناء عبورها ضمن قافلة الشمال.

وأضافت الهيئة أن 3 قاطرات تابعة للهيئة تدخلت لتأمين الموقف، حيث تم سحب السفينة وإصلاح العطل بواسطة طاقمها، دون التأثير على حركة الملاحة في القناة.

وقال رواد منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على مقطع فيديو متداول إن الحادث وقع في منطقة قريبة من محطة القطار بالقنطرة غرب.

وقالت صحف محلية أن الأجهزة المعنية انتقلت فورا إلى الموقع لمعاينة الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، بينما جرت تحقيقات لتحديد أسباب العطل المفاجئ للسفينة.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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