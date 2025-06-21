“طلع البدر علينا”.. استقبال مبهج في ألمانيا للحجاج العائدين من مكة المكرمة (شاهد)

أظهر مقطع “فيديو” متداول استقبال حافل للحجاج العائدين من مكة المكرمة في مطار دوسلدورف في غرب ألمانيا.

ويظهر في المقطع أعداد غفيرة من المستقبلين وهم ينشدون “طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع.. وجب الشكر علينا.. ما دعا لله داع”.

زغاريد وورود

وبينما تتردد الزغاريد في جنبات المطار يحمل الأطفال الورود والبالونات، ويحمل آخرون علب الحلوى والشكولاتة لتوزيعها على الحاضرين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية خصصت في العام الحالي لألمانيا 4,125 تأشيرة لأداء مناسك الحج ضمن نظام الحصص الوطنية.

ويعيش في ألمانيا نحو 5.5 ملايين مسلم، أي ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 83.2 مليون نسمة.

مشهد مبهج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من مكة في مطار دوسلدورف الألماني pic.twitter.com/hUTgoNSLBW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2025

البلدان الأصلية للمسلمين في ألمانيا

يشكل المسلمون من أصول تركية نحو 45%، أي حوالي 2.5 مليون مسلم.

المسلمون من العالم العربي 27% تقريبا، منهم نحو 730,000 من سوريا.

المسلمون من جنوب شرق أوروبا (ألبانيا، البوسنة، كوسوفو): 19%.

المسلمون من إيران وأفغانستان والدول المجاورة نحو 9%.