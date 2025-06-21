منوعات|ألمانيا

“طلع البدر علينا”.. استقبال مبهج في ألمانيا للحجاج العائدين من مكة المكرمة (شاهد)

استقبال مبهج في مطار ألماني للحجاج العائدين من مكة المكرمة (منصات التواصل)
21/6/2025-|آخر تحديث: 05:21 PM (توقيت مكة)

أظهر مقطع “فيديو” متداول استقبال حافل للحجاج العائدين من مكة المكرمة في مطار دوسلدورف في غرب ألمانيا.

ويظهر في المقطع أعداد غفيرة من المستقبلين وهم ينشدون “طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع.. وجب الشكر علينا.. ما دعا لله داع”.

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زغاريد وورود

وبينما تتردد الزغاريد في جنبات المطار يحمل الأطفال الورود والبالونات، ويحمل آخرون علب الحلوى والشكولاتة لتوزيعها على الحاضرين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية خصصت في العام الحالي لألمانيا 4,125 تأشيرة لأداء مناسك الحج ضمن نظام الحصص الوطنية.

ويعيش في ألمانيا نحو 5.5 ملايين مسلم، أي ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 83.2 مليون نسمة.

البلدان الأصلية للمسلمين في ألمانيا

يشكل المسلمون من أصول تركية نحو 45%، أي حوالي 2.5 مليون مسلم.

المسلمون من العالم العربي 27% تقريبا، منهم نحو 730,000 من سوريا.

المسلمون من جنوب شرق أوروبا (ألبانيا، البوسنة، كوسوفو): 19%.

المسلمون من إيران وأفغانستان والدول المجاورة نحو 9%.

المصدر: الجزيرة مباشر

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