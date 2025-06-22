محمد النجار.. نعي واسع لطالب تُوفي قبيل حفل تخرجه (فيديو)

أثارت وفاة الطالب اليمني محمد النجار فجر يوم تخرجه حزنًا عميقًا في الأوساط الجامعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث نعاه زملاؤه وأصدقاؤه وشارك كثيرون منشورات مؤثرة وتفاعلات حزينة تعبيرًا عن ألمهم لفقدانه المفاجئ.

الطالب محمد النجار، الذي كان يستعد لحضور حفل تخرجه في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، توفي بسبب مضاعفات مرض الفشل الكلوي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك قبل ساعات فقط من تحقيق حلمه المرتقب.

لحظة إعلان وفاته

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثّق لحظة إعلان وفاته خلال حفل التخرج، حيث طلب مقدم الحفل من الحاضرين الوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، في مشهد أبكى الكثيرين داخل القاعة وخارجها.

كما أصدر ملتقى الطالب الجامعي في كلية الإعلام بيان نعي رسمي عبّر فيه عن حزنه العميق لفقدان النجار، ووجّه التعازي إلى أسرته وزملائه.

ونعاه زملاؤه من خريجي دفعة “عين الحقيقة” بكلمات مؤثرة، قالوا فيها: “في يوم الحُلم المنتظر، خطف الموت من بيننا قلبًا نابضًا بالأمل، وروحًا كانت تستعدُّ للانطلاق نحو الحياة. رحل عنّا زميلنا وصديقنا محمد النجار قبل أن يعتلي منصة التخرج، وقبل أن يسمع تصفيقنا، وقبل أن يُنادى اسمه بفرح يليق بتعبه وسهره”.

وأضاف البيان: “كانت رسائل محمد خلال الشهر الماضي تسأل عن موعد الحفل وكيفيته، وبينما نحن نجمع الإهداءات والصور لمجلة الحفل، كان يرد بصوته الجهوري: ‘نعم تصورت، والآن أشوف الأفضل وأرسلها’”.

وترك رحيل محمد النجار عشية يوم تخرجه أثرًا بالغًا في نفوس اليمنيين على منصات التواصل، الذين اعتبروا قصته رمزًا للأمل، والصبر، والحلم الذي لم يكتمل.

وأعاد ناشطون نشر منشور سابق لمحمد النجار على حسابه في فيسبوك، عبّر فيه عن سعادته باقتراب يوم تخرجه، قائلا: “اقترب الموعد 19/6… مشوار كنت أمشي فيه خطوة بخطوة، بتعب وسهر ودموع وفرحة. الحمد لله اللي تممها على خير، ولكل شخص كان جنبي، شكرًا من القلب. وما توفيقي إلا بالله”.