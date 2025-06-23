في واقعة غريبة.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن مصري ابتلعه قبل عامين (صور)

في واقعة طبية غريبة من نوعها اكتشف قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى الجامعي بأسيوط (في جنوب مصر) وجود هاتف محمول في معدة أحد المرضى بعد شكواه من ألم مزمن في بطنه.

ومع إجراء الفحوص والأشعة تأكد الفريق الطبي من وجود جسم غريب داخل المعدة، واتضح لاحقا أنه هاتف محمول، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ابتعله قبل عامين

وأفاد المريض أثناء أخذ التاريخ المرضي له، أنه ابتلع الهاتف قبل عامين.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الهاتف بنجاح باستخدام المنظار العلوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي.