مشهد استثنائي يجمع طيارا مصريا بوالده على متن رحلة جوية (فيديو)

فاجأ طيار مصري والده أثناء صعوده إلى الطائرة التي كان يستعد للسفر على متنها بالورود والأحضان، ليكتشف الأب أن نجله هو قائد الرحلة.

ووثق مقطع مصور تداوله ناشطون على منصات التواصل، اللحظة المؤثرة، حيث ظهر الوالد وهو يصعد إلى الطائرة، قبل أن يتفاجأ بابنه في انتظاره على باب قمرة القيادة، حاملاً باقة من الورود، ليرتمي بين أحضانه في مشهد مشحون بالعواطف.

وأظهر المقطع، دخول الوالد في نوبة بكاء ممزوجة بالفرح والفخر، بينما احتضنه الابن وسط تصفيق وحالة فرح من الحاضرين.