مصري يوثق أصعب اللحظات تحت الأنقاض بعد انهيار منزله (شاهد)

شهد حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة الجمعة الماضي انهيارا مفاجئا لمنزلين متجاورين (أحدهما مأهول والآخر خالٍ)، بينما تصدع منزل ثالث.

المواطن المصري “أيمن عامر” كان أحد الضحايا ووفق مقطع مصور تداولته منصات التواصل استغاث أيمن من تحت الركام بصوت متهدّج “والله العظيم أنا تحت الأنقاض، ربنا إن شاء الله هينجيني، أنا عمال بنده على عيالي مش سامع صوتهم…”.

وظل أيمن حبيسا تحت أنقاض منزله لساعات منتظرا النجدة له ولعائلته.

وأسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 12 بينهم زوجة أيمن واثنين من أبنائه.

فقد زوجته و2 من أبنائه.. أب مصري يوثق أصعب اللحظات تحت الأنقاض بعد انهيار عمارته#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/s8xZvFDETz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2025

آراء متباينة

أثارت الواقعة آراء متباينة على منصات التواصل حيث اتهم البعض الحكومة بالتقاعس عن إزالة المنازل رغم صدور قرار مسبق بالإزالة لأسباب تتعلق بالسلامة.

في حين شدد آخرون على تحمل السكان مسؤولية البقاء في مبانٍ مهترئة رغم التوصيات بالابتعاد والحد من الخطر المحتمل.

وأعادت الحادثة للأذهان قرارات سابقة بإزالة مجموعة من المنازل في ذات الحي لأسباب تتعلق بـ”السلامة”.

من جانبه أكد محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المباني المحيطة ومتابعة الاستقرار الإنشائي لها.