منوعات|مصر

مصري يوثق أصعب اللحظات تحت الأنقاض بعد انهيار منزله (شاهد)

فقد زوجته واثنين من أبنائه

انهيار عقارين في حدائق القبة بالقاهرة
انهيار عقارين في حدائق القبة بالقاهرة (مواقع التواصل)
23/6/2025

شهد حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة الجمعة الماضي انهيارا مفاجئا لمنزلين متجاورين (أحدهما مأهول والآخر خالٍ)، بينما تصدع منزل ثالث.

المواطن المصري “أيمن عامر” كان أحد الضحايا ووفق مقطع مصور تداولته منصات التواصل استغاث أيمن من تحت الركام بصوت متهدّج “والله العظيم أنا تحت الأنقاض، ربنا إن شاء الله هينجيني، أنا عمال بنده على عيالي مش سامع صوتهم…”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وظل أيمن حبيسا تحت أنقاض منزله لساعات منتظرا النجدة له ولعائلته.

وأسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 12 بينهم زوجة أيمن واثنين من أبنائه.

آراء متباينة

أثارت الواقعة آراء متباينة على منصات التواصل حيث اتهم البعض الحكومة بالتقاعس عن إزالة المنازل رغم صدور قرار مسبق بالإزالة لأسباب تتعلق بالسلامة.

في حين شدد آخرون على تحمل السكان مسؤولية البقاء في مبانٍ مهترئة رغم التوصيات بالابتعاد والحد من الخطر المحتمل.

وأعادت الحادثة للأذهان قرارات سابقة بإزالة مجموعة من المنازل في ذات الحي لأسباب تتعلق بـ”السلامة”.

من جانبه أكد محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المباني المحيطة ومتابعة الاستقرار الإنشائي لها.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان