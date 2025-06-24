منوعات|كندا

عروسان في كندا يحتفلان بزفافهما في مسيرة تضامنية مع فلسطين (فيديو)

ظهر الزوجان وهما يلوّحان بالعلم الفلسطيني إلى جانب مئات المشاركين في المسيرة
24/6/2025-|آخر تحديث: 11:05 PM (توقيت مكة)

في مشهد لافت جذب انتباه آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عروسان كنديان في يوم زفافهما قبل أيام في مسيرة تضامنية مع فلسطين، جابت شوارع مدينة مونتريال.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة العروسين وهما يسيران وسط الحشود بملابس الزفاف يحملان العلم الفلسطيني ويرددان الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية.

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وظهر الزوجان وهما يلوّحان بالعلم الفلسطيني إلى جانب مئات المشاركين في المسيرة، التي شهدت حضورًا كثيفًا من الجالية العربية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة وتدعو لحرية الشعب الفلسطيني.

ولقي الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات “إنستغرام” و”تيك توك” و”إكس”، حيث أشاد المعلقون بموقف العروسين.

وتشهد مدن كندية عدة، بينها مونتريال وتورنتو، مظاهرات متواصلة منذ عدة أشهر دعماً لفلسطين.

المصدر: الجزيرة مباشر

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