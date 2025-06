عروسان في كندا يحتفلان بزفافهما في مسيرة تضامنية مع فلسطين (فيديو)

في مشهد لافت جذب انتباه آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عروسان كنديان في يوم زفافهما قبل أيام في مسيرة تضامنية مع فلسطين، جابت شوارع مدينة مونتريال.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة العروسين وهما يسيران وسط الحشود بملابس الزفاف، يحملان العلم الفلسطيني، ويرددان هتافات داعمة للقضية الفلسطينية.

A newlywed couple celebrate with the flag of Palestine during a pro-Palestine rally in Montreal🇵🇸 pic.twitter.com/brlr9OVLHl

— Kuffiya (@Kuffiyateam) June 23, 2025