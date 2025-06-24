عروسان في كندا يحتفلان بزفافهما في مسيرة تضامنية مع فلسطين (فيديو)

في مشهد لافت جذب انتباه آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عروسان كنديان في يوم زفافهما قبل أيام في مسيرة تضامنية مع فلسطين، جابت شوارع مدينة مونتريال.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة العروسين وهما يسيران وسط الحشود بملابس الزفاف، يحملان العلم الفلسطيني، ويرددان هتافات داعمة للقضية الفلسطينية.

A newlywed couple celebrate with the flag of Palestine during a pro-Palestine rally in Montreal🇵🇸 pic.twitter.com/brlr9OVLHl — Kuffiya (@Kuffiyateam) June 23, 2025

وظهر الزوجان وهما يلوّحان بالعلم الفلسطيني إلى جانب مئات المشاركين في المسيرة، التي شهدت حضورا كثيفا من الجالية العربية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة، وتدعو إلى حرية الشعب الفلسطيني.

ولقي الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات “إنستغرام” و”تيك توك” و”إكس”، حيث أشاد المعلقون بموقف العروسين.

وتشهد مدن كندية عدة، بينها مونتريال وتورنتو، مظاهرات متواصلة منذ أشهر دعما لفلسطين.