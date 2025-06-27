اتصال الأم يكشف الفاجعة.. وفاة طفل عمره عامان نسيه والده داخل سيارة

في واقعة مأساوية، توفي طفل يبلغ من العمر عامين بعدما نسيه والده داخل سيارة في مرآب عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر جنوبي فرنسا، حيث بلغت الحرارة 36 درجة مئوية.

وكان من المفترض أن يصل الطفل إلى مركز للرعاية النهارية، صباح أمس الخميس، قبل أن يتوجه والده إلى عمله.

ولم يدرك الوالد خطأه حتى اتصلت به زوجته في فترة بعد الظهر لتسأله عن سبب عدم وصول الطفل إلى المركز. حينها عثر على ابنه جثة هامدة داخل السيارة، وقد فشلت محاولات إنعاشه.

وسجلت فرق الطوارئ سبب الوفاة على أنه الجفاف الحاد. ويخضع الأب حاليا للاحتجاز، حيث يواجه تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.