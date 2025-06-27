196 ألف طلب في دقيقتين.. مزايا وخصائص سيارة شاومي الكهربائية الجديدة رباعية الدفع

أعلنت شركة شاومي الصينية، المعروفة بتوسعها السريع في سوق التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن تلقيها نحو 300 ألف طلب مسبق خلال ساعة واحدة فقط على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة “YU7″، في خطوة تؤكد نجاح الشركة في اختراق سوق السيارات الكهربائية بقوة.

وجاء الإعلان عبر منصة “ويبو” الصينية للتواصل الاجتماعي، حيث كشفت شاومي أن عدد الطلبات المسبقة بلغ تحديدًا 289 ألف طلب خلال الساعة الأولى من فتح باب الحجز، بينها 196 ألف طلب في أول دقيقتين فقط، منها 128 ألف طلب نهائي غير قابل للاسترداد.

مبيعات تفوق التوقعات

وتُعد “YU7” أول طراز من فئة الدفع الرباعي الكهربائي بالكامل من إنتاج شاومي، وهو طراز بخمسة مقاعد يبدأ سعره من 253,500 يوان صيني (ما يعادل نحو 35 ألف دولار أمريكي).

ويأتي إطلاق السيارة الجديدة بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة السيدان الكهربائية “SU7″، التي أطلقتها الشركة العام الماضي، ونجحت في بيع أكثر من 100 ألف وحدة خلال العام الحالي حتى الآن.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي لي جون “ما حدث لا يُصدق. في دقيقتين فقط تلقينا 196 ألف طلب مسبق، من بينها 128 ألفًا غير قابلة للاسترداد”، معبّراً عن دهشته من حجم الإقبال.

استمرار المنافسة مع عمالقة السوق

وتتوقع مصادر في قطاع السيارات أن تنافس سيارة YU7 مستقبلاً طرازات بارزة مثل “تسلا موديل Y” في سوق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المتنامية، كما سبق لسيارة شاومي SU7 أن دخلت في منافسة مباشرة مع سيارات مثل “تسلا موديل 3”.

وتسعى شاومي من خلال هذا الطراز الجديد إلى توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمي، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالانتقال نحو وسائل النقل النظيفة.

اختبارات واعتمادات رسمية

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قد منحت الضوء الأخضر لاعتماد سيارة YU7 الجديدة، مع بدء الشركة تنفيذ سلسلة اختبارات طويلة الأجل لضمان أعلى مستويات الجودة، تمهيداً لإطلاقها رسمياً في الأسواق في الفترة الممتدة بين يونيو ويوليو 2025.