دعاء الكرب في السنة النبوية.. كلمات تذهب الغم وضيق الصدر

الكرب هو الغم الذي يأخذ بالنفس، والحزن الذي يذيب القلب، وهو أشد من الحزن والغم قال المناوي: “الكرب: هو الغم والضيق”.

وكلما اشتد الكرب زاد التجاء الإنسان وتضرعه لله تعالى، قال سبحانه: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ الله قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ}.

دعاء الكرب والأمور المهمة

وردت في السنة النبوية أدعية دعا بها النبي محمد ﷺ وأوصى بها أصحابه -رضي الله عنهم-، ويسن للمسلم أن يدعو بها في كل كرب يمر به، وهي كما يأتي:

في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: “لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ العظيم الحليم، لا إله إلا اللَّه رَبّ العَرْشِ العظيم، لا إله إلا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ”.

وفي رواية لمسلم، أن “النبي ﷺ كان إذا حَزَبَه أمر قال ذلك”. قوله “حزبه أمر” أي نزل به أمر مهم، أو أصابه غمّ.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

وفي كتاب الترمذي، عن أنس -رضي الله عنه-، عن النبي ﷺ، أنه كان إذا كربه أمر قال “يا حَيُّ يا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثُ”

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي ﷺ كان إذا أهمّه الأمر رفع رأسَه إلى السماء فقال: سُبْحانَ الله العَظِيمِ، وإذا اجتهد في الدعاء قال: “يا حَيُّ يا قَيُّومُ”.

وفي سنن النسائي، وكتاب ابن السني، عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ -رضي الله عنهم- قال: لَقَّنني رسول الله ﷺ هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كرب أو شدّة أن أقولها “لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الكَرِيمُ العَظِيمُ، سُبْحانَهُ، تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَرْش العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ”.

وكان عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوك، ويعلِّمها المغتربة من بناته. (الموعوك: المحموم، والمغتربة من النساء: التي تُزوَّج إلى غير أقاربها).

آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة

وفي “سنن أبي داود” عن أبي بكرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله ﷺ قال: “دَعَوَاتُ المَكْرُوب: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أرْجُو فَلا تَكِلْنِي إلى نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأصْلِحْ لي شَأنِي كُلَّهُ، لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ”.

وفي سنن أبي داود، وابن ماجه، عن أسماء بنت عُمَيْس -رضي الله عنها-، قالت: قال لي رسول الله ﷺ “ألا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ تَقُولِيْنَهُنَّ عِنْدَ الكَرْبِ – أو في الكرب – اللَّهُ اللَّهُ رَبي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئا”.

وفي كتاب ابن السني، عن قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ “مَنْ قَرأ آيَةَ الكُرْسِيّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ عِنْدَ الكَرْبِ، أغاثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ”.

كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول “إِني لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلاَّ فُرِّجَ عَنْهُ: كَلِمَةَ أخي يُونُسَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ، {فنَادَى فِي الظُّلُماتِ: أنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87]”.

ورواه الترمذي عن سعد قال: قال رسول الله ﷺ “دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذْ دَعا رَبَّهُ وَهُوَ في بَطْنِ الحُوتِ: لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِها رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شيء قَطُّ إِلاَّ اسْتَجابَ له”.