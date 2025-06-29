السماء تمطر دولارات.. طائرة تفاجئ المارة في مدينة أمريكية والسر “وصية ميت” (شاهد)

فوجئ السائرون في شرق مدينة ديترويت الأمريكية، يوم الجمعة، بآلاف الدولارات تسقطها طائرة “هليكوبتر” عليهم من السماء في مشهد مثير للدهشة.

وشاهد المارة الأموال التي بلغت نحو 5 آلاف دولار، والزهور تتساقط من السماء فوق شارع “جراتيوت إفينيو” في شرق ديترويت تكريما لديريل توماس، يوم الجمعة الماضي، وتنفيذا لوصيته.

My house next pic.twitter.com/CEvyUD1dDy — Nicholas Flamel (@thenexthim) June 28, 2025

وكان ديريل توماس أحد أبرز وجوه المدينة التي اشتهرت بصناعة السيارات، خاصة في مجتمع الأمريكيين من أصول إفريقية، وكان معروفا بمساعدته لعائلته وجيرانه وحبه للسيارات الكلاسيكية، وتوفي في 15 يونيو/حزيران الجاري.

“أسطورة في مجتمعه”

ونقل موقع (فوكس-2 ديترويت) عن سموك ديريل -ابن المتوفى- قوله “قد لا يعرف كل شخص في ديترويت من كان والدي، لكنه كان أبا عظيما، وأسطورة في مجتمعه، وساعد الجميع، وكانت هذه آخر مساعدة يقدمها للجميع، وهذا كل ما في الأمر”.

وأضاف “كان هذا تعبيرا أخيرا عن حبه للمجتمع، لأنه كان كريما ومعطاء”.

وقد رافق تسليم الأموال حفل ضخم أقيم في الحي، حيث تجمعت أجيال عدة من العائلة تكريما لحياة ديريل توماس ومسيرته في ديترويت التي تضم تجمعا كبيرا للأمريكيين من أصول إفريقية.