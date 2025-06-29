الوزيرة أعدت طبق “الكشري” بنفسها.. شاهد ما حدث داخل مطعم شهير وسط القاهرة

بعيدا عن البروتوكولات الدبلوماسية، شاركت وزيرة خارجية النمسا، بيتي ماينل رايزنجر، تجربة مختلفة خلال زيارتها إلى مصر، أمس السبت، إذ قامت بتجهيز طبق كشري بنفسها داخل مطعم “أبو طارق” الشهير وسط العاصمة القاهرة.

وظهرت رايزنجر في مقطع مصوَّر، نشره الحساب الرسمي للمطعم على موقع “فيسبوك”، وهي تقف خلف طاولة تحضير الوجبة بدلًا من العاملين، وتمسك بطبق كشري وتبدأ في تجهيزه بنفسها، وسط أجواء من الحفاوة.

لحظة إعداد وزيرة خارجية النمسا طبق كشري داخل مطعم أبو طارق الشهير في مصر pic.twitter.com/5im35pra0S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2025

وظهر في المقطع أيضًا السفير النمساوي لدى مصر، جورج بوستينجر، إلى جانب الوزيرة، وهما يتناولان وجبة الكشري داخل المطعم في أجواء شعبية.

وخلال السنوات الماضية، استقبل المطعم الشهير عددا من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين في القاهرة، منهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس في مايو/أيار الماضي.