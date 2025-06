حادثة مثيرة في مطار أمريكي تنتهي بترحيل زائر مصري

رحّلت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، المصري حامد رمضان بيومي، من الولايات المتحدة بعد أن ركل كلبا تابعا للسطات، ومتخصصا في الكشف عن المنتجات الزراعية المحظور دخولها إلى الأراضي الأمريكية.

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية في تقرير، الجمعة، أن الكلب “فريدي” الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، كان يقوم بمهامه كعضو في فريق الجمارك وحماية الحدود في مطار واشنطن-ديلاس الدولي يوم الثلاثاء، عندما اكتشف وجود مواد زراعية ممنوعة في حقائب بيومي.

وعندما بدأ مدرب الكلب “فريدي” في استجواب بيومي، استشاط غضبا وقام بركل الكلب، الذي يبلغ وزنه 25 رطلا، بقوة رفعته عن الأرض وأدَّت إلى إصابته.

Thanks to everyone for their concern about Freddy who was injured while performing his duties at Dulles airport. He was treated by his veterinarian, and is expected to make a full recovery. Here he is enjoying his favorite comfort treat – a Pup Cup! pic.twitter.com/g8phC2DDsT

— CBP (@CBP) June 27, 2025