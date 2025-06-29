حادثة مثيرة في مطار أمريكي تنتهي بترحيل زائر مصري

رحّلت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، المصري حامد رمضان بيومي، من الولايات المتحدة بعد أن ركل كلبا تابعا للسطات، ومتخصصا في الكشف عن المنتجات الزراعية المحظور دخولها إلى الأراضي الأمريكية.

Kick Around and Find Out.https://t.co/EURMaQX60X — CBP (@CBP) June 26, 2025

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية في تقرير، الجمعة، أن الكلب “فريدي” الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، كان يقوم بمهامه كعضو في فريق الجمارك وحماية الحدود في مطار واشنطن-ديلاس الدولي يوم الثلاثاء، عندما اكتشف وجود مواد زراعية ممنوعة في حقائب بيومي.

وعندما بدأ مدرب الكلب “فريدي” في استجواب بيومي، استشاط غضبا وقام بركل الكلب، الذي يبلغ وزنه 25 رطلا، بقوة رفعته عن الأرض وأدَّت إلى إصابته.

Thanks to everyone for their concern about Freddy who was injured while performing his duties at Dulles airport. He was treated by his veterinarian, and is expected to make a full recovery. Here he is enjoying his favorite comfort treat – a Pup Cup! pic.twitter.com/g8phC2DDsT — CBP (@CBP) June 27, 2025

التحقيق مع بيومي وترحيله

وسرعان ما قامت سلطات الجمارك وحماية الحدود بتقييد بيومي واحتجازه للتحقيق معه. وقررت السلطات إلزامه بدفع تكلفة الطبيب البيطري الذي قام بعلاج الكلب “فريدي”، التي بلغت 850 دولارا، كما قررت ترحيله من الولايات المتحدة.

وأوضح الطبيب البيطري الذي تولى علاج فريدي أنه تعرَّض لكدمات في منطقة الضلع الأمامي الأيمن.

بيومي يقر بالذنب

وأقر بيومي (70 عاما) بالذنب خلال مثوله أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في فيرجينيا، بتهمة “إيذاء الحيوانات المستخدمة في إنفاذ القانون”.

وقالت مديرة مطار واشنطن في سلطات الجمارك وحماية الحدود كريستين وو “نعتمد بشكل كبير على شركائنا من الكلاب البوليسية، وكان فريدي يؤدي عمله. أي هجوم على أحدنا هو هجوم علينا جميعا”.

وبعد قيام السلطات الأمريكية بتفتيش حقائب بيومي القادمة من القاهرة، عثرت على 55 رطلا من لحم البقر، و44 رطلا من الأرز، و15 رطلا من الباذنجان والخيار والفلفل الحلو، ورطلين من بذور الذرة، ورطل من الأعشاب.

يُذكر أنه وفق اللوائح الأمريكية، فإن هذه المواد الزراعية كلها ممنوعة من دخول الأراضي الأمريكية لما يمكن أن تسببه من أخطار صحية.