عادة مالية بسيطة تزيل القلق وتجلب الرضا مهما كان دخلك

كشفت دراسة جديدة أن هناك عادة مالية بسيطة، تجعلك تشعر بدرجة أقل من القلق ودرجة أكبر من الرضا والسعادة، بغضّ النظر عن مستوى دخلك.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الدراسة، التي نشرتها دورية (Stress and Health) أو “الضغوط والصحة” الأسترالية، توضح أن الإدارة المالية الجيدة للدخل الذي تحصل عليه، بما في ذلك الادخار بشكل منتظم وسداد ديون بطاقات الائتمان في موعدها، ضرورية لتجنب الشعور بالقلق، وزيادة الشعور بالسعادة.

واستندت نتائج الدراسة إلى عينة كبيرة من المشاركين، بلغت 20 ألف فرد في أستراليا عبر فترة 20 عاما، واعتمدت على مقياس علمي لتحديد مستوى القلق والاكتئاب.

ارتباط واضح بين العادات المالية ومستوى القلق

ووفق الدراسة، ارتبط ارتفاع بنسبة 1% في عادات الادخار بتحسن بنسبة 0.47% في درجات الصحة النفسية، في حين أدى ارتفاع بنسبة 1% في مدفوعات بطاقات الائتمان إلى زيادة بنسبة 0.5%، وهو ما يعني ارتباطا واضحا بين الصحة النفسية من جانب، وعادات الادخار وسداد الديون في موعدها من جانب آخر.

والأهم من ذلك أن الدراسة أوضحت أن الأفراد الذين يخصصون المبالغ نفسها للادخار، والمبالغ ذاتها لسداد ديون بطاقات الائتمان، لكن دون القيام بهذا بشكل دوري منظم، يُظهرون مستويات أقل كثيرا من الشعور بالسعادة وراحة الذهن.

دراسة فريدة من نوعها

وأشارت “نيويورك بوست” إلى أنه على الرغم من الكثير من الدراسات التي تُظهر ارتباطا بين مستوى الدخل والشعور بالرضا، بمعنى أنه كلما ارتفع الدخل لدى الأفراد زاد شعورهم بالرضا، فإن هذه الدراسة فريدة من نوعها، إذ تُظهر ارتباط الشعور بالرضا وتراجع القلق بطريقة إدارة الدخل والعادات المالية، وليس مستوى الدخل نفسه.