حادث شاحنة يطلق 14 مليون نحلة في الشارع (فيديو)

تسبب حادث تعرضت له شاحنة على أحد الطرق شمال شرقي الولايات المتحدة في إطلاق نحو 14 مليون نحلة في ولاية واشنطن.

وأظهر مقطع متداول المئات من الحشرات وهي تطير أو تقف على الشاحنة التي تعرضت لأضرار.

وذكرت شرطة المقاطعة أن الشاحنة كانت تنقل الآلاف من خلايا النحل عندما تعرضت للحادث.

وقالت إدارة الزراعة في الولاية إنه يجري نقل النحل كل فترة باستخدام الشاحنات إلى حقول جديدة وإطلاقه فيها.

وقالت المقاطعة إن أكثر من 20 شخصا من مربي النحل ساعدوا في إنقاذ النحل وجمعه وإعادته إلى الخلايا التي لم تتعرض لأضرار نتيجة الحادث.