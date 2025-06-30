سحب دخان تغطي سماء أسوان.. قلق يعم الأهالي والسلطات تكشف الأسباب (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع مصوّرة تُظهر سحبًا دخانية كثيفة تغطي سماء محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين الأهالي بشأن مصدرها ومدى خطورتها على البيئة والصحة العامة.

وأظهرت المقاطع تجمعات واضحة لسحب الدخان في السماء، وسط حالة من الترقب من السكان المحليين الذين عبّروا عن مخاوفهم من وجود أضرار بيئية محتملة.

وفي السياق، أصدرت محافظة أسوان بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن السحب ناتجة عن ضغط عالٍ بخط الغاز الطبيعي في مصنع “كيما” للأسمدة، عقب انقطاع الغاز عن المصنع لمدة أسبوعين، ما أدى إلى تصاعد أدخنة بيضاء تحتوي فقط على بخار مياه، دون أي ملوثات أو مواد ضارة على الأهالي.