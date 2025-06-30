شاهد: إطلاق نار على رجال إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق

لقي شخصان من رجال الإطفاء حتفهما بالرصاص، مساء الأحد، خلال مشاركتهما في إخماد حريق في مقاطعة كوتيناي شمال ولاية أيداهو الأمريكية، بحسب ما أفاد روبرت نوريس قائد شرطة المقاطعة.

وقال نوريس للصحفيين إن حريقا كان لا يزال مستعرا في منطقة جبلية بمقاطعة كوتيناي حين تبادلت قوات إنفاذ القانون إطلاق النار مع قناص واحد أو أكثر.

وأضاف نوريس “لدينا الآن قتيلان وعدد غير معروف من الإصابات، نتعرض لنيران القناصة بشكل مكثف في هذه الأثناء”.

وتابع “ضباط إنفاذ القانون لا يزالون يتعرضون لنيران قناصة ويكثفون جهودهم بحثا عن القاتل”.

وكشف أن مطلق النار لم يبد “أي دليل على رغبته بالاستسلام”، مشجعا أي شخص لديه فرصة لتحقيق إصابة محققة ضده “على إطلاق النار لتحييد التهديد”.

وأشار إلى أن السلطات تعتقد أن القتيلين من رجال الإطفاء.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) أنه تم إطلاع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على تفاصيل واقعة إطلاق النار بولاية أيداهو.

بدوره، أعلن حاكم الولاية براد ليتل على منصة اكس أن “عددا من رجال الإطفاء الأبطال تعرضوا لهجوم اليوم أثناء استجابتهم لحريق غابات في شمال أيداهو”، منددا بالهجوم “الشنيع على رجال إطفاء شجعان”.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول أي إصابات أو كيفية تطور الواقعة.

وأضاف ليتل “بما أن الوضع لا يزال يتطور، يُرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم”.

من جانبه، أعرب رئيس جهاز الإطفاء المحلي بات رايلي في وقت سابق عن حزنه الشديد بسبب الهجوم، موضحا لقناة تلفزيونية محلية أنه لم يتم إصدار أي أوامر بإخلاء المنطقة بسبب الحريق الذي لا يزال مشتعلا.

وطلب نوريس ومسؤولون آخرون من السكان في منطقة الحريق التزام أماكنهم حتى انتهاء المواجهة مع مطلق النار.

وحوادث إطلاق النار شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات قيودا تذكر على شراء الأسلحة النارية.

ووفقا لمنظمة أرشيف عنف السلاح، وقع 189 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وهذه الحوادث بحسب تصنيف المنظمة هي التي يقتل أو يصاب فيها 4 أشخاص على الأقل، بخلاف مطلق النار.