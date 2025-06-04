بدء مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لبدء مناسك الحج التي تتواصل على مدار 6 أيام.

ويتوجه الحجاج، اليوم الأربعاء، إلى مشعر مِنًى لقضاء يوم التروية، استعدادا للوقوف غدا على صعيد عرفات -ركن الحج الأعظم- بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

يوم التروية

ويقضي الحاج بمشعر مِنى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويستحب فيه المبيت في منى تأسيا بسنة النبي محمد ﷺ، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه.

وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى حيث يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا بدون جمع ويسنّ لهم المبيت في منى. ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم بصعيد عرفات الطاهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومبيتهم في مزدلفة.

ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، ويقضى الحجاج في يوم التروية وقتهم في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.

منذ ساعات الفجر الأولى ليوم التروية.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى مع تكامل في الاستعدادات والتنظيم وأعلى معايير النظافة والخدمة عبر مراسل #الإخبارية محمد الحمادي#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/4UiRP8gZpY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2025

يقع مشعر مِنًى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، وتحُده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

في هذا المكان، رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام إبليس بالجمار، وذبح فدية سيدنا إسماعيل عليه السلام.

ثم أكد النبي محمد ﷺ هذا الفعل في حجة الوداع حيث رمى جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، وذبح الهدي بعد رمي الجمرات، وحلق شعره في اليوم ذاته، ومن بعده استنَّ المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

ويشتهر مشعر منى بمعالم مهمة في الحج، منها الجمرات الثلاث التي يرميها الحجاج، وهي جمرة العقبة التي تُرمَى في اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم تُرمَى هي والجمرتان الأخريان أيام التشريق الثلاثة وهي الـ11 والـ12 والـ13 من ذي الحجة.

كما يحتضن هذا المشعر مسجد الخيف، الذي ألقى فيه النبي المصطفى ﷺ خطبة حجة الوداع.

كذلك، شهد مشعر منى أحداثا تاريخية في الإسلام منها بيعتا العقبة الأولى والثانية اللتان بايع فيهما مجموعةٌ من الأنصار النبي محمد ﷺ على نصرته.