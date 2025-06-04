شاب مصري ينقذ زميله من الموت صعقا بالكهرباء (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا يوثق شجاعة أحد الشباب الذي أنقذ شابا آخر من الصعق بالكهرباء.

وقال مستخدمون إن الشابين كانا يجريان إصلاحات على الكهرباء في مدخل إحدى البنايات السكنية الضخمة في محافظة الجيزة، غربي القاهرة.

ويبدو أن التيار الكهربائي كان متصلا خلال عملية الإصلاح، بعد أن ظل الشاب الذي يقوم بالإصلاح في وضع ثابت ملتصقا بالجدار، فيما كان الشاب الآخر يحاول جذبه من ملابسه ودفعه بقدمه حتى سقط على الأرض.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الشاب وبطولته.