علاج أوجاع الركبة يبدأ من الأذن.. كيف؟

في مفاجأة علمية قد تغيّر مستقبل علاج آلام الركبة، توصل باحثون من جامعة تكساس في الولايات المتحدة إلى وسيلة غير تقليدية لتخفيف الأوجاع المزمنة، والسر هو تحفيز “العصب الحائر” عبر الأذن.

العصب الحائر، أو العصب العاشر كما يُعرف في الكتب الطبية، ليس اسمه الوحيد الغريب، فهو أيضا يتمتع بمسار مدهش ينطلق من الدماغ، ويمتد إلى القلب والرئتين والجهاز الهضمي. وقد أصبح هذا العصب أخيرا نجم تجربة طبية فريدة من نوعها.

ففي دراسة حديثة نشرتها مجلة (Osteoarthritis and Cartilage Open) المتخصصة، قام فريق البحث بتجربة علاج مبتكر على 30 شخصا بالغا، جميعهم يعانون من التهاب مفاصل الركبة، ويبلغون من العمر 45 عاما فأكثر. ووضع المشاركون جهازا صغيرا يُثبَّت على الأذن، ويرسل نبضات كهربائية خفيفة لتحفيز العصب الحائر، والنتيجة أن 11 مشاركا أكدوا تحسنا ملموسا في الألم، بينما أفاد 93% منهم بعدم تعرُّضهم لأي أعراض جانبية تُذكر.

وصرَّح رئيس فريق الدراسة لموقع “هيلث داي” الطبي بأن العلاج الجديد لا يعتمد على استهداف التلف في أنسجة الركبة كما هو شائع، بل يذهب إلى العقل مباشرة، مضيفا أن السبب قد يكمن في اختلال توازن الجهاز العصبي.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها العصب الحائر طبيا، (فقد صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأجهزة مماثلة لعلاج الاكتئاب والصرع) فإن دخول الركبة على الخط يفتح آفاقا جديدة ومثيرة.

والخطوة التالية هي تجارب سريرية موسعة، لمقارنة هذا العلاج بوسائل أخرى متاحة.