فيل يقتحم متجرا في تايلاند وهذا كان هدفه (فيديو)

وثق صاحب متجر في تايلاند واقعة غريبة، عندما اقتحم فيل ضخم متجره بعد أن تسلل من متنزه وطني قريب.

وحاول صاحب المتجر عبثا الصراخ في الفيل مطالبا إياه بالخروج من متجره، لكن الكائن الضخم ظل في الداخل إلى أن انتهى من تناول الطعام.

والتهم الفيل، واسمه “بلاي بيانغ ليك”، 9 أكياس من بسكويت الأرز الحلو وشطيرة وعددا من أصابع الموز، وبلغت قيمة وجبة الفيل نحو 800 بات، أي 25 دولارا تقريبا.

وخرج الفيل من المتجر بعد أن انتهى من وجبته، مخلفا بعض الأضرار الطفيفة.

ونقلت وكالة “الأسوشيتد برس” عن حارس في المتنزه الوطني القريب، أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الفيل متجرا، لكن من المعروف عنه دخول المنازل القريبة بحثا عن الطعام.

ووفقا للتقديرات الرسمية، كان في تايلاند نحو 4 آلاف فيل بري عام 2024.