من تكحيل الأضاحي إلى مصارعة الخراف.. طقوس غريبة للاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

بين من يكحل خرافه قبل الذبح، ومن يلقي بها في البحر، ومن يتباهى بأكل الكروش في اليوم الثاني، تنكشف ملامح احتفال يتجاوز النسك والطقوس إلى عادات غريبة أحيانا.

ففي حين يتشابه العيد في روحه ومعانيه لدى المسلمين، إلا أن طقوس الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم تكشف تنوعا مدهشا، وكأن كل بلد يروي حكايته الخاصة في “عيد الأضحي”.

قبل الذبح، يُكحّل الكبش الليبي بعناية بالقلم الأسود أو الكحل العربي، وتُشعل البخور، وتبدأ التهاليل. الليبيون يعتقدون أن الأضحية يجب أن تكون جميلة ومعتنى بها لأنها “هدية إلى الله” وستحمل صاحبها إلى الجنة.

وفي عرض يخطف الأنفاس، ينطلق الفرسان المسلمون في الصين إلى ساحة مفتوحة بعد صلاة العيد، ويتسابقون على خطف خروف موضوع أرضا، دون أن يسقط أحدهم من فوق جواده.

فيما يرتدي الأطفال والشباب جلود الخرفان ويركضون في الشوارع وهم يرقصون على أنغام الموسيقى، لكن لا أحد يلمس لحم الأضحية في اليوم الأول، فهذا جزء من العرف المغربي الأصيل.

وفي الجزائر، مشهد لا يشبه أي مكان آخر، خراف تتصارع في حلبة قبل أن تُذبح وبعدها يُوزع لحمها على الفقراء. إنها “حلبة العيد” الجزائرية التي تجذب أنظار الجميع.

أما في البحرين، فيصنع الأطفال حصائر صغيرة من سعف النخيل ويزرعون فيها الشعير، ثم يلقونها في البحر مرددين أناشيد العيد.. عادة تراثية تُعرف بـ”الحية بية” وتسبق عيد الأضحى بيوم، وتُختتم بوجبة “الغوزي” الشعبية.

وفي موريتانيا والسنغال، يعتبر الكبش الأبيض سيد المشهد.. فالتفاخر بالكبش صاحب القرون الكبيرة البيضاء هو تقليد لا يمكن التخلي عنه. البعض يربّيه لعام كامل ويُحمّمه بالصابون أسبوعيًا، ويعتقدون أن وجوده في المنزل يحميهم من الحسد… والكرشة تؤكل في اليوم الثاني فقط، لتمنحك “بدنًا قويًا”!

أما في اليمن، فحمام بخار وسلاح ناري.. فقبل العيد بيوم، يصطحب الأب أبناءه الذكور فقط إلى حمام البخار، ثم يُصلحون البيت ويدهنونه. وفي أول يوم، ينطلق بعض الشبان للصيد كنوع من الترفيه و”النيشان”.

وفي باكستان، يُزيّن الخروف قبل العيد بشهر كامل، ويُعتنى به كما يُعتنى بضيوف الشرف. الباكستانيون يصومون الأيام التسع الأولى من ذي الحجة، وفي العيد يتناولون “لحم النحر” دون حلوى.

ويبدأ عيد الأضحى في كازاخستان بصلاة جماعية، ثم عروض رقص شعبي، وموائد شهية يتصدرها طبق البرياني، في مزيج بين الروحانية والاحتفال الشعبي.

أما في لبنان، فالعيد بطعم التبولة، فلا تكتمل المائدة دون “التبولة”. العيد هنا نكهته أرز باللحم، ملوخية، ومحبة عائلية تتجمع حول الأطباق الغنية بالموروث اللبناني.

وتزيين الخروف في الهند وأفغانستان، وفي بعض المناطق، يُعلّق على قرني الكبش شريط ذهبي أو وشاح ملوّن، ويُزيّن كما لو كان عريسًا في يومه المنتظر.