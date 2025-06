أب يدهس زوجته وابنته بسبب النزاع على الحضانة (فيديو)

قاد رجل سيارة نحو مجموعة من المارة في مدينة باساو جنوبي ألمانيا، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، كانت زوجة السائق البالغة من العمر 38 عاما وابنتهما البالغة من العمر 5 أعوام، ضمن المجموعة، ويعتقد أنهما من بين المصابين.

الحادث وقع في شارع سكني على أطراف وسط مدينة باساو، بالقرب من محطة القطار، عندما اقتحمت سيارة مجموعة من الأشخاص في وقت متأخر من بعد الظهر. ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن المجموعة. وقالت الشرطة إنها لا تفترض في الوقت الحالي أن الحادث “هجوم إرهابي”.

وأفادت الشرطة أن 5 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى. وبما أن زوجة السائق وابنته أصيبتا أيضا، تشتبه الشرطة في أن الحادث جاء على خلفية علاقة عائلية. ولم يعرف بعد مدى خطورة الإصابات.

وبحسب معلومات صحيفة “باساور نويه برسه” يعتقد أن 3 من المصابين في حالة خطرة.

وتم القبض على السائق البالغ من العمر 48 عاما، وتعتقد الشرطة أنه هو من كان يقود السيارة.

وأظهرت صور متداولة سيارة مرسيدس سوداء متوقفة بشكل مائل على الرصيف.

