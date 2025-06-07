اشتعال سفينة محملة بآلاف السيارات الكهربائية وسط البحر (فيديو)

لن تتمكن فرق الإطفاء من التدخل قبل، الاثنين المقبل، لإخماد حريق شب على سفينة شحن تنقل سيارات كهربائية إلى المكسيك قبالة سواحل ألاسكا، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وتلقى خفر السواحل في ألاسكا نداء استغاثة، الثلاثاء الماضي، بشأن حريق على السفينة “مورنينغ ميداس” التي تديرها شركة بريطانية وكان على متنها طاقم مؤلف من 22 فردا وآلاف السيارات.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 حريق قارب في الكونغو يودي بحياة 143 على الأقل وفقدان 100 آخرين (فيديو) end of list

وغادر الطاقم السفينة على متن زوارق إنقاذ قبل أن تهب لنجدتهم سفينة خاصة.

وقال خفر السواحل في بيان إن “التحليق فوق سفينة الشحن، يوم الأربعاء الماضي، المتواجدة راهنا على بعد 547 كيلومترا من جنوب غرب ألاسكا أكد أن الحريق لا يزال مستعرا”.

وأضاف البيان “في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات ظاهرة إلى أن المياه بدأت تتسرب إلى داخل السفينة أو أي اختلال في توازنها فيما حجم الأضرار غير معروف”.

وقال داستن إينو الناطق باسم شركة “زودياك ماريتايم” التي تدير السفينة إنه لا توجد سفن لمكافحة الحرائق في المنطقة القريبة من السفينة المشتعلة للمساعدة في إخماد الحريق على ما ذكرت، صحيفة نيويورك تايمز.

ومن المتوقع أن يصل فريق إنقاذ، الاثنين المقبل، على ما أفادت هذه الصحيفة ولوس أنجلوس تايمز أيضا.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها خفر السواحل “الدخان يتصاعد من السفينة البالغ طولها 183 مترا والتي يقال إنها تنقل 3000 سيارة بينها 750 كهربائية أو هجينة”.

والسيارة الكهربائية مجهزة ببطاريات ليثيوم-أيون الآمنة عموما لكن حرارتها قد ترتفع كثيرا وتشتعل النيران فيها إذا تعرضت لأضرار.

ويقدر أن السفينة تحمل أيضا مئات الأطنان المترية من فيول الغاز بحسب خفر السواحل.

وقالت شركة “زودياك ماريتايم” المشغلة للسفينة في لندن إن قارب يقل متخصصين ومعدات خاصة من المتوقع أن يصل إلى موقع سفينة “مورنينج ميداس”.

وذكرت الشركة في بيانها أن طاقما سيقوم بتقييم حالة السفينة ويجري ترتيب إرسال قارب منفصل يقل رجال إطفاء وإمكانيات للسحب في المحيط.

وأضاف البيان أن السفينة ما زالت طافية وأظهرت صور جمعها خفر السواحل الأمريكي أنها ما زالت “تحترق وينبعث منها الدخان”.