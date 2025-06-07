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ذبح الأضاحي.. الشيخ نشأت أحمد يرد على اتهامات جماعات الرفق بالحيوان (شاهد)

شعيرة الأضحية جاءت في القرآن الكريم
شعيرة الأضحية جاءت في القرآن الكريم (غيتي)
7/6/2025

أكد الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد، أن ما يقوم به المسلمون من ذبح للأضاحي في عيد الأضحى، هو شعيرة إيمانية عظيمة شُرعت شكرا لله على نعمة الأنعام، لا كما يصورها البعض بأنها عمل دموي.

وأضاف الشيخ، في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، أن بعض الجهات، ومنها جماعات الرفق بالحيوان، تتهم المسلمين زورا بالدموية بسبب ذبح الأضاحي، متجاهلين أن الله سبحانه وتعالى هو من سخر هذه الأنعام للإنسان.

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وأضاف “الطفل الصغير يستطيع أن يقود الجمل، فمن الذي سخره له؟”.

وأوضح أن شعيرة الأضحية جاءت في القرآن الكريم ضمن قوله تعالى “ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام”، وهي تعبير عن الامتنان للخالق، كما أنها وسيلة لإطعام البائس والفقير، مشددا على أن أقل ما يقدمه المسلم تجاه هذه النعمة هو أن يُخرج منها شيئا قربانا لله وشكرا له.

ومن السنن المؤكدة يوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، وتشترط لها شروط مقررة في كتب الفقه الإسلامي تتعلق بنوعها وسنها وصفتها وصحتها.

ويجب أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم من الضأن والماعز، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين.

المصدر: الجزيرة مباشر

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