ضيوف الرحمن يواصلون مناسك الحج بالطواف ورمي الجمرات في أول أيام التشريق (فيديو)

واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أداء المناسك برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة في أول أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة.

وتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول الكريم ﷺ.

وتأهبت منشأة الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أُعدت له خطط ومشروعات ومرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

تخصيص مسارات متعددة

وخُصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، حيث شُيد بطريقة تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي، وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وزُود مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج.

وجُهّز بكاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية إلى المشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات.

جمرة العقبة

وأمس الجمعة، واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى، مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدوا مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعا لسُنة النبي ﷺ.

ويواصل الحجاج إكمال مناسكهم، فيبقون أيام التشريق الثلاثة (السبت والأحد والاثنين) في مشعر منى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، حيث يرمون في كل منها 7 حصيات.

وسُميت هذه الأيام أيام التشريق، لأن العرب -كما قال ابن حجر- كانوا يُشرّقون لحوم الأضاحي في الشمس، أي يقطعونها وينشرونها فيها لتجفيفها وتقديدها.

أعداد الحجاج هذا العام

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية، يوم الخميس، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446هـ بلغ نحو مليون و673 ألفا و230 حاجَّا وحاجَّة، منهم مليون و506 آلاف و576 حاجَّا وحاجَّة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، في حين بلغ عدد حجاج الداخل 166 ألفا و654 حاجَّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين.

وعن إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل مليون و435 ألفا و17 حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 66465 حاجا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، في حين وصل عن طريق المنافذ البحرية 5094 حاجًّا وحاجَّة.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446هـ/2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات.