لماذا ارتبط التكبير بالأضحية؟ وما علاقة سيدنا جبريل بالأمر؟ (شاهد)
قال الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد إن جبريل -عليه السلام- كبَّر في السماء قبل أن يصل إلى الأرض حاملا كبش الأضحية، ليقف إلى جانب نبي الله إبراهيم -عليه السلام- عند وقت الذبح.
وأضاف الشيخ، في مقابلة مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن تكبيرات جبريل كانت أولى التكبيرات في هذه القصة، حيث كرر جبريل “الله أكبر الله أكبر الله أكبر”، ثم رفع سيدنا إبراهيم رأسه ورد بالتكبير “لا إله إلا الله الله أكبر”، مشيرا إلى أن تكبيرات إبراهيم تختلف في صياغتها قليلا عن تكبيرات جبريل.
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وأوضح أن نبي الله إسماعيل -عليه السلام- حين رأى المشهد رفع رأسه، وقال “الله أكبر ولله الحمد”، مؤكدا أن هذه التكبيرات ترمز إلى التسبيح والتمجيد لله في هذا الحدث العظيم.
لماذا ارتبط التكبير بالأضحية؟ وما علاقة سيدنا جبريل بالأمر؟#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/xDdwNDD1G2
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2025
ويُشرع التكبير في المساجد والبيوت عقب الصلوات وفي الأسواق وغيرها، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق (اليوم الـ13 من ذي الحجة)، لقوله تعالى {واذكروا اللهَ في أيامٍ معدودات}.
ومن أشهر صيغ التكبير في العيد “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.