توقيف صاحب أكبر عدد من المتابعين على “تيك توك” في مطار أمريكي

أوقفت شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية لفترة وجيزة نجم تيك توك السنغالي الإيطالي خابي لاميه، صاحب أكبر عدد من المتابعين على المنصة عالميا، وأعلنت أنها سمحت له بـ”المغادرة الطوعية” بعدما تجاوز مدة صلاحية تأشيرته.

وذكرت الشرطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن خابي لاميه (25 عاما) أوقف في السادس من يونيو/حزيران في مطار هاري ريد الدولي بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا بسبب مخالفته قوانين الهجرة، وأشارت إلى أنه دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل/نيسان وتجاوز فترة الإقامة المسموح بها.

وأضاف البيان أن الإذن بالمغادرة الطوعية صدر في 6 يونيو/حزيران، وغادر لاميه الأراضي الأمريكية لاحقا بعد استكمال الإجراءات.

ويعد خابي لاميه، الإيطالي من أصل سنغالي، أكثر المؤثرين متابعة عبر تيك توك إذ يتابعه 162.2 مليون شخص. ولم يعلق لاميه حتى ظهر السبت على الواقعة.

ويأتي هذا التطور في ظل تشديد إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، حيث أطلق حملات لترحيل المخالفين وعدد من هذه الإجراءات يواجه طعونا أمام القضاء.

واشتهر خابي لاميه بسلسلته المصورة الصامتة التي يسخر فيها من الفيديوهات التعليمية المعقدة، مقدما حلولا بسيطة مصحوبة بتعبيرات وجهه المميزة.

وانطلقت مسيرته عبر تيك توك أثناء إقامته في مسكن شعبي بمدينة تشيفاسو شمال إيطاليا بعدما فقد عمله كميكانيكي مع بداية جائحة كورونا في مارس/آذار 2020.

ولاقت مقاطعه نجاحا هائلا، مما فتح أمامه آفاقا واسعة، إذ حقق عائدات وصلت إلى 16.5 مليون دولار من التعاون مع شركات ما بين يونيو/حزيران 2022 وسبتمبر/أيلول 2023 بحسب تقديرات مجلة “فوربس”.