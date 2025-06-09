شاهد: انفجارات وحرائق على سفينة وسط البحر وهذا مصير الطاقم

وقعت انفجارات على متن سفينة شحن أمام سواحل ولاية كيرالا جنوبي الهند، مما دفع معظم أفراد طاقمها إلى القفز في مياه البحر، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها خفر السواحل الهندي عبر إكس، عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد من السفينة التي ترفع علم سنغافورة.

وقال مسؤولون إن الانفجارات تسببت في اندلاع حرائق، اليوم الاثنين، على متن السفينة التي كانت في طريقها إلى مومباي.

وذكروا أن الانفجارات والحرائق أدت إلى سقوط نحو 40 حاوية من السفينة في البحر.

ولم يكشف المسؤولون عن طبيعة الشحنة الموجودة داخل الحاويات ولا عن سبب الانفجارات.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في ولاية كيرالا أن الحادث وقع على بُعد نحو 144 كيلومترا (90 ميلا) من ساحل ولاية كيرالا.

وأضافت أنه “وفقا للمعلومات الأولية، كان على متن السفينة 22 عاملا، قفز 18 منهم إلى البحر، وهم الآن على متن قوارب إنقاذ، وتجري الجهود لإنقاذهم”.

وقالت الهيئة إن السفينة “لا تغرق حاليا”، كما ذكر مسؤول للعلاقات العامة بوزارة الدفاع عبر إكس أيضا أن “السفينة تحترق حاليا وتنجرف”.

بدورها، قالت هيئة الملاحة البحرية في سنغافورة إن عددا من أفراد طاقم السفينة أصيبوا في الحادث، مضيفة أن 4 من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين.

وشهد الشهر الماضي حادثا مشابها قبالة كيرالا حيث غرقت سفينة حاويات أخرى، مما أدى إلى سقوط 100 حاوية شحن في بحر العرب.