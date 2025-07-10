انهيار لاعب مصر السابق إبراهيم سعيد عقب الإفراج عنه ورسالة إلى شيخ الأزهر ودار الإفتاء (فيديو)

نشر اللاعب المصري السابق، إبراهيم سعيد، مقطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل، روى فيه قصة دخوله السجن مؤخرا لمدة 4 أشهر، قبل الإفراج عنه.

وكانت محكمة قد أصدرت حكما في مارس/آذار الماضي، بحبس إبراهيم سعيد، لامتناعه عن دفع نفقات ابنتيه من طليقته. لكن النيابة أصدرت قرارا بإخلاء سبيله، بعدما تقدم محاميه بطلب لاستئناف الحكم.

وقال المحامي في تصريحات لمواقع محلية، إن طليقة اللاعب وابنته رفعا ما يقرب 32 قضية عليه، للمطالبة بدفع مليون جنيه نفقة، وهو ما تسبب في صدور حكم ضد اللاعب.

ووجه سعيد في الفيديو الذي ظهر فيه باكيا “رسالة” إلى النائب العام، ودار الإفتاء، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، مطالبا بالتحقيق فيما قال إنها “شهادة زور” من ابنتيه، وتزوير أوراق، ما تسبب في حبسه، وفقا لقوله.

وأكد اللاعب أنه كان ينفق على ابنتيه، وأنه لم يمتنع عن دفع أي نفقات، متهما طليقته بالاستيلاء على الأموال التي كان يخصصها لابنتيه للإنفاق على نفسها.

كما تساءل اللاعب السابق عن كيفية تعامله مع ابنتيه بعد هذه القضية، إذ قال إنهما شهدا ضده في المحكمة. كما اتهم آخرين لم يسمهم بأنهم زعموا أن لديه 7 فيلات وراتبا شهريا قدره مليونا جنيه (نحو 40 ألف دولار).

واتهم إبراهيم سعيد طليقته بتحريض ابنتيه عليه للشهادة ضده في المحكمة. وقال إنهما طلبا منه بيع شقة والدته وإخراجها منها، للحصول على ثمنها. وأضاف أنه رفض ذلك واختار الحبس حتى لا يظلم أمه.

وأعرب لاعبون عن تضامنهم مع إبراهيم سعيد عقب الإفراج عنه. وقال لاعب الزمالك السابق شيكابالا: “الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره. النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه”.

وتابع “الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة. كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف. وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الازمه أقوى من الأول”.

وقال لاعب الزمالك السابق خالد الغندور: “قلبي معاك يا إبراهيم يا سعيد، وربنا يعينك ويصبرك ويحل كل مشاكلك. ونصيحتي ليك قرب من ربنا أوي وصلي واستغفر وقول الحمد لله على كل شيء. وما حدش عارف الخير فين. يمكن ده يكون خير ليك إنك تقعد مع نفسك وتتغير للأحسن”.

ولعب إبراهيم سعيد لأندية مصرية عدة، أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، فضلا عن فترات احتراف خارجي قصيرة في إيفرتون الإنجليزي وأنقرة غوجو التركي وأهلي طرابلس الليبي.