وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز.. وصدمة في الوسط الفني

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 49 عاما، تاركا صدمة كبيرة في الوسط الفني بعد أن قدم أعمالا سينمائية وتلفزيونية ناجحة.

كما نعاه عدد من الفنانين منهم يسرا التي كتبت على حسابها بمنصة إكس “خبر مفزع وحزين. فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها”.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL — Youssra (@Youssra) July 10, 2025

وقال الفنان محمد هنيدي “المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يا رب”.

لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب pic.twitter.com/jcGj9guqlo — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) July 10, 2025

وكتب الممثل يوسف الشريف “رحم الله المخرج الكبير سامح عبد العزيز وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون…. رحم الله المخرج الكبير سامح عبد العزيز وأسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان….البقاء لله pic.twitter.com/fU9YIJGkfi — Youssef el sherif (@ElSherif) July 10, 2025

وُلد عبد العزيز في سبتمبر/أيلول عام 1976 وتخرج في المعهد العالي للسينما قبل أن يبدأ مشواره مخرجا للبرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، وبعد ذلك اتجه إلى إخراج الأغاني المصورة.

قدم أول أفلامه السينمائية (درس خصوصي) عام 2005 من بطولة محمد عطية وهنا شيحة وحسن حسني وصلاح عبد الله وهالة فاخر وحجاج عبد العظيم.

المخرج سامح عبد العزيز اتوفى، الله يرحمه تقريبا كان المخرج الوحيد اللي بيقدر يعمل مسلسلات واقعية جدا معبرة عن أغلبية الشعب دة، مسلسلات زي بين السرايات ورمضان كريم والحارة وحتى أفلام زي الفرح وكباريه. — Mohamed Sayed (@mohamedmsayed) July 10, 2025

حقق نجاحا لافتا في أفلامه التالية التي اعتمدت بشكل كبير على تيمة الحارة الشعبية وأحلام المهمشين مثل (كباريه) و(الفرح) و(صرخة نملة) و(حلاوة روح) و(الليلة الكبيرة) و(سوق الجمعة) و(الدشاش).

كما أخرج لعدد من نجوم الكوميديا أمثال هاني رمزي (أسد وأربع قطط) ومحمد سعد (تتح) ومحمد هنيدي (تيتة رهيبة) وياسمين عبد العزيز (أبو شنب).

وفي الدراما التلفزيونية ترك بصمته عبر عدد من المسلسلات منها (الحارة) عام 2010 و(بين السرايات) عام 2015 و(رمضان كريم) عام 2017 و(حرب أهلية) عام 2021 و(شهادة معاملة أطفال) الذي عرض في شهر رمضان الماضي.