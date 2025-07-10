بعد أحمد عامر.. رحيل مفاجئ للمطرب الشعبي المصري محمد عواد

أُعلنت صباح اليوم الخميس، وفاة المطرب الشعبي المصري محمد عواد، بشكل مفاجئ، وهو ما أثار موجة من الحزن والصدمة بين زملائه.

ونقلت مواقع محلية عن عضو نقابة المهن الموسيقية، صديق المطرب الراحل، أن وفاته جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ناجمة عن ضعف في عضلة القلب.

ونعى نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، المطرب الراحل قائلا على حسابه في فيسبوك: وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك”.

وكتب المطرب محمود الليثي ناعيا عواد، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير: “الفنان محمد عواد. كنت أخا وزميلا محترما وفي حالك. ربنا يرحمك يا محمد بإذن الله”.

وجاءت وفاة عواد بعد أيام من وفاة زميله وصديقه، المطرب الشاب أحمد عامر، إثر أزمة مرضية مفاجئة.

وأدى المطرب الراحل محمد عواد أغاني شعبية عدة، نجحت في تحقيق جماهيرية واسعة في مصر. كما تميز بصوت قوي وأسلوب غنائي مميز.