علاج جديد يؤجل الإصابة بالسكري من النوع الأول.. تعرَّف عليه

أعلن باحثون في المملكة المتحدة بدء استخدام عقار جديد يُدعى “تيبليزوماب”، أظهر قدرة لافتة على تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الأول لسنوات عدة.

ولا يشبه العقار الجديد العلاجات التقليدية التي تركز على التحكم بمستويات السكر في الدم، بل يعمل بشكل أذكى، إذ يعيد برمجة الجهاز المناعي ويهدّئ من نشاط الخلايا التي تهاجم البنكرياس، مما يمنح خلايا إنتاج الإنسولين فرصة للبقاء والعمل لفترة أطول.

وكشفت التجارب السريرية أن “تيبليزوماب” يمكنه تأخير ظهور المرض من عام إلى ثلاثة أعوام، وهي مدة ثمينة للغاية لمن يعيشون على حافة السكري دون أن تظهر عليهم الأعراض بعد.

وبدأ أول مريض في بريطانيا بتلقي هذا الدواء، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجهات الصحية في الولايات المتحدة. ويُتوقع أن تنضم دول أخرى قريبا إلى ركب الموافقة على استخدامه.

ويؤكد الخبراء أن هذا الدواء يعمل بأفضل فاعلية إذا استُخدم في وقت مبكر جدا من مراحل المرض، أي قبل أن تبدأ أعراضه المعتادة في الظهور.

ولحسن الحظ، يمكن اكتشاف هذه المرحلة الصامتة من خلال اختبارات دم بسيطة ترصد الأجسام المضادة التي تشير إلى بدء الهجوم المناعي.

ويُعَد السكري من النوع الأول مرضا مناعيا ذاتيا، تتعرض فيه خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين لهجوم الجسم نفسه، مما يخل بتوازن السكر في الدم، ويعرّض المصاب لأخطار صحية جسيمة إذا لم يُعالَج.