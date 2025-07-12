الأعمال والأذكار التي تمحو الذنوب وتكفّر الخطايا

وردت في السنة النبوية أذكار وأعمال كثيرة من قالها أو عملها غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

ما الأعمال التي تمحو الذنوب وترفع الدرجات؟

الأعمال الصالحة عموما

قال تعالى: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَیِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفࣰا مِّنَ ٱلَّیۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَـٰتِ یُذۡهِبۡنَ ٱلسَّیِّـَٔاتِۚ ذَ ٰ⁠لِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّ ٰ⁠كِرِینَ} “114-هود”.

وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال النبي ﷺ: “اتَّقِ اللهَ حيثُما كنتَ، وأتبِعِ السَّيِّئةَ الحسَنةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسنٍ”، رواه الترمذي وصححه الألباني.

الصبر على البلاء

قال النبي ﷺ: “ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه”، رواه البخاري ومسلم.

حمد الله بعد الطعام

روى أبو داود وغيره: من أكل طعاما ثم قال: الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الألباني: حسن دون زيادة وما تأخر.

الاستغفار

عن ابن مسعود ـرضي الله عنهـ قال “قال رسول الله ﷺ: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف”. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.

الصلوات الخمس

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي ﷺ: “أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟” قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: “فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم.

صيام رمضان

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

قيام رمضان

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

قيام ليلة القدر

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “مَن يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

التأمين خلف الإمام في الصلاة

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “إذا قالَ الإمامُ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: 7] فَقُولوا آمين، فمَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

قول “اللهم رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ”

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “إِذَا قالَ الإمَامُ: سمع الله لمن حمده، فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، فإنَّه مَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

الوضوء

في الحديث “رَأَيْتُ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-، تَوَضَّأَ فأفرغ على يديه ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إلى المرفق ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إلى المرفق ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وضُوئِي هذا ثُمَّ قَالَ: مَن تَوَضَّأَ وُضُوئِي هذا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِما بشيءٍ، إلَّا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”، رواه البخاري.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ، أَوِ المُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِن وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيْنَيْهِ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بطشتها يَدَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ”، رواه مسلم.

سبحان الله وبحمده 100 مرّة

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ مَن قال: سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، في يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، رواه البخاري.

سبحان الله ولا إله إلا الله

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “مَن سبَّحَ في دُبُرِ صلاةِ الغداةِ، مائةَ تسبيحةٍ وهلَّلَ مائةَ تَهليلةٍ غُفِرَت لهُ ذنوبُهُ ولَو كانَت مثلَ زَبدِ البَحرِ”، رواه النسائي.

أذكار بعد الصلاة

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال” مَن سبَّح اللهَ ثلاثًا وثلاثينَ دبُرَ صلاتِه وحمِدَه ثلاثًا وثلاثينَ وكبَّره ثلاثًا وثلاثينَ وختَم المئةَ بلا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ غُفِرت له ذنوبُه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ”، رواه ابن حبان.

الحج

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “مَن حَجَّ هذا البَيْتَ، فَلَمْ يرفث، ولم يفسق رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ”، رواه البخاري.

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وهو على كل شيء قدير

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “مَن قالَ في يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ له مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عنْه مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ له حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ ممَّا جَاءَ به، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِن ذلكَ، وَمَن قالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، في يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ ولو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ”، رواه مسلم.

ما الحسنات الماحية للسيئات في الإسلام؟

تشمل الحسنات الماحية: الصلاة، الصيام، الصدقة، الاستغفار، بر الوالدين، التسبيح والذكر، إزالة الأذى عن الطريق، وغيرها من أعمال البرّ.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ “الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”، رواه مسلم.

ما أفضل عمل يمحو الذنوب جميعها ؟

أفضل عمل يمحو الذنوب جميعها هو التوبة النصوح بشروطها:

الإقلاع عن الذنب.

الندم.

العزم على عدم العودة.

رد المظالم لأهلها.

قال تعالى، {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}، [الفرقان:70].

هل التوبة تمحو الذنوب جميعها مهما كانت؟

التوبة الصادقة تمحو الذنوب جميعها حتى الشرك.

قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}، سورة الزمر: 53.

ما الأعمال التي تكفر الذنوب اليومية؟

الصلوات، الأذكار، الصدقة، الوضوء.

كيف أبدأ صفحة جديدة مع الله وأتخلص من الذنوب السابقة؟

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، [البقرة: 222].

البدء بتوبة صادقة.

الالتزام بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر.

الابتعاد عن بيئة المعصية.

مصاحبة الصالحين.

قال النبي ﷺ: “اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن”، رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

هل الصدقة تمحو الذنوب وترفع الدرجات؟

الصدقة من أعظم أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات.

عن معاذ بن جبل قال ﷺ: “والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار”، رواه الترمذي وحسنه الألباني.

كيف يغفر الله الذنوب المتكررة إذا تبت منها؟

إذا تَكرّر الذنب وتكرّرت التوبة مع صدق النية، يغفر الله الذنوب مهما تكررت.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال “عَنِ النبيِّ ﷺ، فِيما يَحْكِي عن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ، فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، اعْمَلْ ما شِئْتَ فقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، قالَ عبدُ الأعْلَى: لا أَدْرِي أَقالَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: اعْمَلْ ما شِئْتَ”، رواه البخاري ومسلم.

هل هناك صلاة أو دعاء خاص يمحو الذنوب كلها؟

نعم، هناك صلوات وأدعية وأذكار تكفر الذنوب، منها صلاة التوبة.

عن النبي ﷺ “طمن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه”، رواه البخاري ومسلم.

وقال ﷺ “ما من عبد يذنب ذنبًا، ثم يتوضأ فيُحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له”، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.