طائرة “درون” تنقذ طفلين من الغرق.. لقطة مثيرة وسط فيضان جارف تنتشر عالميا (شاهد)

في حادثة إنسانية لفتت الأنظار، قام مزارع في مقاطعة (Gia Lai) بوسط فيتنام باستخدام طائرة بدون طيار “درون” زراعية، لإنقاذ طفلين تعرضا لخطر الغرق بعد أن جرفهما التيار الشديد خلال فيضان قوي.

وقع الحادث في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، أثناء فيضان مفاجئ، حيث علق طفلان على قطعة أرض صغيرة بعد أن جرفهما التيار بالقرب من جسر (Ben Mong).

واستخدم المزارع الذي يبلغ من العمر، 35 عاما، درونا زراعيا كبيرا من طراز (DJI T50)، ربط عليه حبلا قويا، ونجح في إنقاذ الطفلين واحدا تلو الآخر.

وعلق المزارع على تصرفه قائلا “الآلات تُستبدل، لكن الأرواح لا تعوض”، مؤكدا أن إنقاذ حياة طفلين “أثمن من الدرون”.

وانتشر المقطع المصور الذي وثق الواقعة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، وسط إشادة بتصرف المزارع وسرعة بديهته واستخدامه التكنولوجيا في إنقاذ الأرواح.

A Vietnamese drone operator used his drone DJI Agras T50 to rescue a kid stranded by the steep current caused by flash flood. pic.twitter.com/NgnPysPuHD

— Massimo (@Rainmaker1973) July 5, 2025