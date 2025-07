ليس مشهدا من فيلم.. محرك طائرة يبتلع شابا لحظة الإقلاع (فيديو)

لقي شاب إيطالي يُدعى أندريا روسو (35 عاما) مصرعه في حادث مروع، بعد امتصاصه داخل محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار “أوريو آل سيريو” بمدينة بيرغامو شمالي إيطاليا.

الحادث وقع صباح يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعتين، وإلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية.

وبحسب السلطات، لم يكن روسو من ركاب الطائرة ولا من موظفي المطار، إذ يُشتبه في أنه اقتحم المدرج بعد أن دخل بسيارته عكس السير إلى ساحة المطار، ثم ترجل وركض نحو طائرة تابعة لشركة “فولوتيا” كانت متجهة إلى منطقة أستورياس الإسبانية.

وأفاد شهود عيان من الموقع بأن الشاب كان يفر من الشرطة لحظة الحادث، واصطدم أولا بمحرك الطائرة الأيمن، قبل أن تنجذب جثته نحو المحرك الثاني، مما أدى إلى وفاته فورا. ورغم التدخل السريع لفرق الإسعاف، فلم يكن بالإمكان إنقاذه.

A ramp worker will killed after he was sucked into the engine of a departing plane at the Milan, Italy airport earlier today…

As someone who did this job for years the only way I can see this happening is if it was a wing walker (the guys who hold the lights at the wingtips…

