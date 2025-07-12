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ليس مشهدا من فيلم.. محرك طائرة يبتلع شابا لحظة الإقلاع (فيديو)

شاب إيطالي يُدعى أندريا روسو لقي مصرعه في حادث مروع بعد أن تم امتصاصه داخل محرك طائرة
مدة الفيديو 01 دقيقة 03 ثانية 01:03
12/7/2025-|آخر تحديث: 09:51 PM (توقيت مكة)

لقي شاب إيطالي يُدعى أندريا روسو (35 عاما) مصرعه في حادث مروع، بعد امتصاصه داخل محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار “أوريو آل سيريو” بمدينة بيرغامو شمالي إيطاليا.

الحادث وقع صباح يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعتين، وإلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية.

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وبحسب السلطات، لم يكن روسو من ركاب الطائرة ولا من موظفي المطار، إذ يُشتبه في أنه اقتحم المدرج بعد أن دخل بسيارته عكس السير إلى ساحة المطار، ثم ترجل وركض نحو طائرة تابعة لشركة “فولوتيا” كانت متجهة إلى منطقة أستورياس الإسبانية.

وأفاد شهود عيان من الموقع بأن الشاب كان يفر من الشرطة لحظة الحادث، واصطدم أولا بمحرك الطائرة الأيمن، قبل أن تنجذب جثته نحو المحرك الثاني، مما أدى إلى وفاته فورا. ورغم التدخل السريع لفرق الإسعاف، فلم يكن بالإمكان إنقاذه.

وقالت صحف محلية إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث تحت بند “التحريض على الانتحار”، وهو إجراء قانوني أولي يتيح للمحققين فحص جميع الفرضيات المحتملة، بما فيها احتمال أن يكون الحادث عملا انتحاريا.

وذكرت صحيفة “ميلانو اليوم” أن روسو من مواليد 1990، وكان يعيش في بلدة مورنيكو آل سيريو قرب بيرغامو.

وأشارت في تقرير لها عن الحادث أن روسو عانى في السابق مشكلات إدمان، وتعافى بعد فترة علاجية، وكان يعمل في مهن بسيطة.

المصدر: الجزيرة مباشر

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