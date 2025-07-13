بعمق 10 أمتار.. هبوط أرضي مفاجئ يثير الذعر في القاهرة (شاهد)

أثار هبوط أرضي عميق في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة حالة من الذعروالارتباك بين السكان والمارة.

عمق 10 أمتار

تداول ناشطون وحسابات محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لهبوط أرضي كبير بعمق 10 أمتار، وقع بشكل مفاجئ أسفل كوبري (جسر) التجنيد بمنطقة حلمية الزيتون، التابعة لحي مصر الجديدة شرقي القاهرة.

⭕عمقه 10 متر.. هبوط أرضي في منطقة حلمية الزيتون وسط تعزيزات أمنية مشددة

تصوير:محمد صقر pic.twitter.com/HKxtboQTQf — besraha_موقع بصراحة (@besraha_) July 12, 2025

هبوط مفاجئ

الفجوة العميقة في منتصف الشارع لم يعرف السكان سببها المباشر، مما أحدث حالة من الذهول والارتباك بين المارة الذين تجمعوا حول موقع الهبوط فور وقوعه.

المحافظة توضح السبب

بينما قالت محافظة القاهرة في بيان، السبت، إن الهبوط نجم عن انهيار بئر قديمة للصرف الصحي، مؤكدة أن الجهات المختصة بدأت على الفور أعمال الإصلاح والصيانة، دون التأثير على الحركة المرورية في المنطقة.