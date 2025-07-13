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شاهد: لحظة سقوط مروحية للشرطة الماليزية في النهر.. وهذا مصير طاقمها

لم يسفر الحادث عن وفيات، لكن خمسة ضباط كانوا على متن المروحية أصيبوا
13/7/2025-|آخر تحديث: 04:06 PM (توقيت مكة)

تحطمت مروحية من طراز (AS355) تابعة للشرطة الماليزية بالقرب من رصيف وكالة الإنفاذ البحري الماليزية في جيلانغ باتاه، أثناء تنفيذها عرضا جويا ضمن مناورات “ميتساتوم 2025” للأمن النووي، بمشاركة ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة.

ولم يسفر الحادث عن وفيات، لكن خمسة ضباط كانوا على متن المروحية أصيبوا، اثنان منهم بحالة حرجة ويحتاجان إلى دعم تنفسي، بينما الثلاثة الآخرون بحالة مستقرة ويتلقون العلاج بمستشفى السلطانة أمينة في جوهور بارو، وفق ما أفادت به وكالة “برناما”.

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وأوضحت هيئة الطيران المدني الماليزية أن المروحية أقلعت من مركز شرطة تانجونغ كوبانغ في الساعة 9:51 صباحا، وعلى متنها خمسة ضباط بينهم الطيار.

وأشار بيان هيئة الطيران المدني إلى أن مكتب تحقيقات حوادث الطيران التابع لوزارة النقل سيبدأ تحقيقاته، وفق اللوائح المدنية الماليزية لعام 2016.

يُذكر أن الشرطة الماليزية أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مناقصات لتغيير خمس مروحيات من طراز (Airbus AS355N) العاملة لديها.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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