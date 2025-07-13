منوعات|أوغندا

ضبطت زوجها متلبسا فخطفت الأضواء.. “غيرة” أنثى الغوريلا تتحول إلى مشهد كوميدي يثير العالم (فيديو)

لحظة اقتراب ذكر الغوريلا من السائحة ولمسه لشعرها (منصات التواصل)
13/7/2025-|آخر تحديث: 01:25 PM (توقيت مكة)

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه سائحة وسط موقف رآه المستخدمون “غيرة” أنثى غوريلا على ذكرها في إحدى غابات أوغندا.

وكان حساب “غوريلات الجبال”، المعروف بنشر مشاهد للحياة البرية، قد نشر الفيديو قبل أسابيع عبر منصة إنستغرام، وأعيد تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

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ويُظهر الفيديو لحظة اقتراب ذكر الغوريلا من سائحة ضمن مجموعة من المسافرين، حيث أمسك بشعرها وهي تجلس متفاجئة، قبل أن تتدخل أنثى الغوريلا بسرعة ملحوظة، وتتدحرج نحو الذكر وتوجه له صفعة قوية، وتجرّه بعيدا عن المرأة في مشهد طريف.

وتحوَّل هذا الموقف العفوي إلى ما وصفه المتابعون بـ”مسلسل درامي قصير” في الأدغال، إذ لم تتمالك المرأة نفسها من الضحك، وانضم إليها بقية المجموعة وسط أجواء مرحة.

“دخولها كان يستحق الأوسكار”

وتنوعت تعليقات المتابعين بين الطرافة والدهشة، إذ علَّق أحدهم “واضح أن الزوجة غضبت”، وأضاف آخر “دخولها كان يستحق الأوسكار”.

وكتب أحد المستخدمين “ليست مجرد نظرة غيورة، بل هي تأديب”، بينما مازح آخر قائلا “دخلت وكأنها تقول: لقد رأيت ذلك!”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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