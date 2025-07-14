تغيير المدرسة ليس قرارًا بسيطًا.. تأنَّ قبل أن تحزم حقيبة طفلك

كثيرًا ما تُجبر الظروف الأسرية العائلات على نقل أبنائها من مدرسة إلى أخرى، سواء بسبب تغير مكان السكن، أو ظروف عمل أحد الوالدين، أو البحث عن بيئة تعليمية أفضل.

ورغم أن هذا الانتقال قد يبدو طبيعيًا في مراحله الأولى، إلا أن كثرة التنقل المدرسي قد تترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الأبناء، خصوصًا إذا لم يُصاحب الانتقال تأهيل نفسي وتربوي مناسب.

علاقات سطحية

من أبرز الآثار السلبية المتكررة التي تصيب الأطفال جراء التنقل المستمر بين المدارس هي سطحية العلاقات الاجتماعية. إذ لا يتمكن الطفل من تكوين صداقات مستقرة، ويجد نفسه في دوامة دائمة من بدء علاقات ثم الانفصال عنها، ما يُفقده الإحساس بالانتماء لأي جماعة.

فغالبا ما تبقى علاقاته بزملائه ومدرّسيه عابرة، ويصعب عليه الانخراط في البيئة المدرسية الجديدة بسرعة، خصوصًا أن بعض المجموعات الطلابية لا تتقبل “الوافدين الجدد” بسهولة.

رشاوى التقبل

في محاولة للاندماج والقبول داخل البيئة الجديدة، قد يسلك الطفل طرقًا غير صحية لتحقيق ذلك، فيلجأ إلى ما يُعرف بـ”رشاوى التقبل”، كأن يُفرط في المرح، أو يقدّم الهدايا من مصروفه الشخصي، أو يكذب ليلفت الأنظار، أو يتنازل عن كرامته بتحمل التنمّر. وفي بعض الحالات، يقلّد السلوكيات السلبية للجماعات المشاغبة فقط لينتمي إليها.

العدوانية كآلية دفاع

وعندما تُقابل محاولات الاندماج بالرفض، قد يتحول الطفل إلى السلوك العدواني تجاه زملائه أو حتى تجاه المعلمين والبيئة المدرسية ككل. كما قد يمتد هذا التوتر إلى المنزل، فيُظهر عدوانية تجاه إخوته ووالديه، كرد فعل نفسي على مشاعر الإقصاء والرفض.

الشعور بعدم الأمان

لا يقف الأمر عند العلاقات الاجتماعية، بل يمتد إلى الاستقرار النفسي العام للطفل، إذ تبدأ تتكوّن لديه قناعة مفادها أن “لا شيء يدوم”، ما يجعله دائم الترقب لرحيل قادم أو فراق جديد.

ووفقًا لتحليل نفسي مستند إلى نظرية “أوتو رانك”، فإن تكرار حالات الانفصال – ومنها الانفصال عن البيئة المدرسية – يستدعي القلق الداخلي ويزرع في الطفل إحساسًا دائمًا بعدم الأمان.

تشتت أكاديمي

من الجانب التعليمي، يعاني الطفل المنتقل باستمرار من تغير في المناهج الدراسية والأساليب التربوية والنظم الإدارية، ما قد يسبب له تأخرًا دراسيًا أو صعوبات في التكيّف الأكاديمي. وقد يكون ذلك تعبيرًا غير مباشر عن رفضه المتكرر لواقع “الرحيل القسري” الذي يفرضه عليه الكبار.

ورغم كل ما سبق، لا يُمكن القول إن الانتقال المدرسي دائمًا مضر. ففي حالات الضرورة القصوى، مثل اكتشاف خلل أخلاقي أو تربوي في المدرسة، أو وقوع ظروف قهرية للأسرة، يصبح الانتقال خيارًا حتميًا. وهنا، يؤكد خبراء التربية أنه يمكن تخفيف الآثار السلبية لهذا التغيير من خلال التحضير النفسي للطفل، ودعم علاقاته بالمدرسة الجديدة، وبناء بيئة احتضان آمنة له.

بل إن بعض الانتقالات، إذا تمت بوعي وتخطيط، قد تفتح آفاقًا جديدة للطفل وتمنحه فرصًا للنمو الاجتماعي والتعليمي، شرط أن يتم التعامل معها كمرحلة انتقالية مدروسة، لا كصدمة متكررة.