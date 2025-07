قاد سيارته ودراجته الهوائية.. شاهد: مهاتير محمد يحتفل بعيد ميلاده الـ100

خطف رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الأضواء مجددا، ولكن هذه المرة ليس من منبر سياسي، بل من أمام أحد المستشفيات، ومقاطع مصورة سرعان ما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

فرغم نقله إلى المستشفى بسبب حالة إرهاق مفاجئة، فإن ذلك لم يمنع “أبو ماليزيا الحديثة” من الخروج والمشاركة في احتفاله بعيد ميلاده الـ100، الذي وافق الخميس الماضي، إلى جانب زوجته صوفيا، التي احتفلت بدورها بعيد ميلادها الـ99 قبل يوم واحد فقط.

وذكرت التقارير المحلية أن مهاتير، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين امتدتا أكثر من عقدين، قاد سيارته بنفسه صباح الأحد إلى مكان الحفل، كما استهل يومه بقيادة دراجته الهوائية لمدة ساعة، قبل أن يقرر مغادرة المناسبة مبكرا إثر شعوره بالتعب.

لكن لحظة دخوله المستشفى لم تكن نهاية القصة، بل بداية موجة عاطفية اجتاحت الماليزيين، الذين سارعوا إلى التعبير عن مشاعرهم تجاه القائد المخضرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فغرَّد آلاف المتابعين بكلمات التقدير والدعاء له بالصحة وطول العمر، وأعادت حسابات رسمية وشخصيات عامة نشر صوره مرفقة بعبارات مثل “المئوي النشيط” و”لا يزال يمشي” و”لا يزال يلهم”، كما تفاعل ناشطون عرب أيضا.

وأثارت لياقته البدنية -رغم تقدمه في السن- إعجابا واسعا، حيث شارك ناشطون لقطات أرشيفية له وهو يمارس الرياضة، مؤكدين أن مثابرته “ليست وليدة اليوم”.

وأكد مكتبه، في بيان لاحق، أن مهاتير خرج من المستشفى بعد أن وُضع تحت المراقبة لبضع ساعات في المعهد الوطني للقلب بالعاصمة كوالالمبور، وقد عاد إلى منزله بعد تحسُّن حالته.

Former prime minister Tun Dr Mahathir Mohamad has been admitted to the National Heart Institute (IJN) for observation due to fatigue, his office said today.

His aide, Sufi Yusoff, said the 100-year-old politician is expected to return home later this evening. pic.twitter.com/vxe2uasRrn

— Gen Z Malaysia (@GenZMalaysia) July 13, 2025