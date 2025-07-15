لحظات رعب تتحول إلى صيحات فرح.. إنقاذ درامي لرجل حاصرته السيول في إب (شاهد)

تمكن عدد من الشبان اليمنيين من إنقاذ رجل جرفته السيول العارمة مع سيارته، في إحدى مناطق مدينة إب، وسط اليمن، بعد أن حاصرته مياه الأمطار الغزيرة وكادت تودي بحياته.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات تحبس الأنفاس، حيث قام بعض الشبان بربط الرجل المحاصر بحبل، فيما تكاتفت مجموعة من الشباب لسحبه من وسط السيل الجارف، في عملية إنقاذ درامية تمت في اللحظات الأخيرة قبل أن تجرفه المياه بعيدا.

ربطه أحدهم بالحبل ثم سحبوه.. لحظات تحبس الأنفاس لتكاتف شباب يمنيين لإنقاذ رجل حاصرته السيول في مدينة إب#الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/rStFHvCoqM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2025

وباغتت الأمطار الغزيرة السائق أثناء مروره في أحد الشوارع، ما أدى إلى توقف سيارته وسط مجرى السيل، قبل أن يتدخل الأهالي لإنقاذه وسط تصفيق وهتافات فرح عقب نجاح العملية.

وتشهد عدة محافظات يمنية خلال هذه الأيام أمطارا غزيرة وسيولا جارفة أدت إلى أضرار بشرية ومادية، وسط مطالب شعبية للسلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.