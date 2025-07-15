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لحظات رعب تتحول إلى صيحات فرح.. إنقاذ درامي لرجل حاصرته السيول في إب (شاهد)

قام بعض الشبان بربط الرجل المحاصر بحبل، فيما تكاتفت مجموعة من الشباب لسحبه من وسط السيل الجارف (الجزيرة مباشر)
قام بعض الشبان بربط الرجل المحاصر بحبل، فيما تكاتفت مجموعة من الشباب لسحبه من وسط السيل الجارف (الجزيرة مباشر)
سيد توكل
15/7/2025

تمكن عدد من الشبان اليمنيين من إنقاذ رجل جرفته السيول العارمة مع سيارته، في إحدى مناطق مدينة إب، وسط اليمن، بعد أن حاصرته مياه الأمطار الغزيرة وكادت تودي بحياته.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات تحبس الأنفاس، حيث قام بعض الشبان بربط الرجل المحاصر بحبل، فيما تكاتفت مجموعة من الشباب لسحبه من وسط السيل الجارف، في عملية إنقاذ درامية تمت في اللحظات الأخيرة قبل أن تجرفه المياه بعيدا.

وباغتت الأمطار الغزيرة السائق أثناء مروره في أحد الشوارع، ما أدى إلى توقف سيارته وسط مجرى السيل، قبل أن يتدخل الأهالي لإنقاذه وسط تصفيق وهتافات فرح عقب نجاح العملية.

وتشهد عدة محافظات يمنية خلال هذه الأيام أمطارا غزيرة وسيولا جارفة أدت إلى أضرار بشرية ومادية، وسط مطالب شعبية للسلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

المصدر: الجزيرة مباشر

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