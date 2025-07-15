شاشات الهاتف تهدد ذكاء أطفالنا.. دراسة تكشف تأثيرها الصادم في التعلّم

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أخطار الإفراط في تعرض الأطفال، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، لشاشات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبًا في تطوّر مهاراتهم في تعلّم اللغة.

وأوضحت الدكتورة سارة كوشر، أخصائية علم النفس بجامعة “ساوثرن ميثوديست” الأمريكية، أن الأطفال الصغار يتعلمون بشكل أفضل عندما يتفاعلون مع الأشياء الحقيقية، مثل استكشاف ملمسها ورائحتها وأبعادها المختلفة.

صورة الموز أم لمسه؟

فمثلا، مجرد رؤية صورة الموز عبر شاشة الهاتف ليس كافيًا لبناء المعرفة المتكاملة كما يفعل التعامل المباشر مع الثمرة.

وأضافت كوشر في تصريحات لموقع هيلث داي الإلكتروني، أن الاكتفاء بمشاهدة الأشياء عبر الشاشات يقلل من فهم الأطفال للواقع ويضعف تكوين الوصلات العقلية المرتبطة بتعلم اللغة، إذ يحتاج الدماغ إلى تجارب حسيّة مباشرة لتعزيز هذه المهارات.

المنع التام ليس حلا

وأوصت بضرورة تقنين وقت استعمال الأطفال للشاشات، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، حيث يتشكل الأساس العصبي للمهارات اللغوية والاجتماعية.

لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن المنع التام ليس حلا، إذ توجد تطبيقات رقمية يمكن أن تدعم التعلّم إذا استُخدمت بإشراف ووعي.