خدعة بسيطة تطيل عمر بطارية “آيفون”

كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن خدعة بسيطة وغير معروفة تساعد بشكل كبير في إطالة عمر بطارية هاتف “آيفون”، خصوصًا لمن يعانون من سرعة نفاد البطارية بسبب كثرة الإشعارات.

وأوضح التقرير أن وضع الهاتف “الشاشة للأسفل” على سطح المكتب أو الطاولة يمنع الشاشة من الإنارة في كل مرة تصلك فيها إشعار جديد، إذ يظل الهاتف يصدر تنبيها صوتيا أو اهتزازا فقط، دون أن تضيء الشاشة وتستهلك المزيد من الطاقة.

هذه الميزة المعروفة باسم “Facedown Detection” تم إطلاقها في “iOS 9” عام 2015، وتعتمد على مستشعر الضوء ومستشعر القرب داخل الجهاز، وتعمل عن طريق تمييز الإضاءة المحيطة ووضعية الجهاز، فتطفئ الشاشة عند وجود الهاتف مقلوبًا، مثلما يحدث عند وضعه على الأذن أثناء المكالمات لتجنب الإغلاق العرضي.

ويؤكد التقرير أن إنارة شاشة الهاتف المتكررة بسبب الإشعارات تعتبر من أكبر أسباب استنزاف البطارية، خصوصًا مع ازدياد عدد الإشعارات اليومية لدى شريحة واسعة من المستخدمين الذين يكثرون من المحادثات الجماعية، وخصوصا المراهقين.

وللحد من استنزاف البطارية، ينصح الخبراء بإحدى هاتين الطريقتين:

وضع الآيفون مقلوبًا للاستفادة من ميزة “Facedown Detection”.

للاستفادة من ميزة “Facedown Detection”. أو تقليل عدد الإشعارات التي تصل إليك، من خلال تفعيل وضع “عدم الإزعاج” أو التحكم في إعدادات الإشعارات لكل تطبيق على حدة عبر: الإعدادات > الإشعارات.

كما يمكن جدولة ملخص إشعارات لتلقيها في أوقات محددة بدلًا من استقبالها طوال اليوم.

ولتعزيز عمر البطارية أكثر، ينصح أيضًا بإيقاف خدمات الموقع الجغرافي (GPS) عندما لا تكون قيد الاستخدام، وذلك بالتوجه إلى (الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع)، وتعطيلها عند عدم الحاجة.

وللكشف عن التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، يمكن للمستخدمين الدخول إلى (الإعدادات > البطارية)، حيث تعرض قائمة التطبيقات ونسبة استهلاك كل منها خلال الأيام السبعة الأخيرة. من هنا، يُمكن تعطيل “تحديث التطبيقات في الخلفية” للتطبيقات الأكثر استهلاكًا، عبر (إعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية).

وأكد الخبير التقني كيوين شارون من شركة باك ماركت (Back Market) -وهي منصة رائدة عالميًّا في بيع الأجهزة الإلكترونية المجددة والمعاد تأهيلها- أنه على المستخدمين مراقبة التطبيقات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة وإلغاء تفعيلها أو حذفها عند الضرورة، خاصة تلك التي تعمل في الخلفية من دون حاجة.

هذه الخطوات البسيطة التي يوصي بها التقرير، تساعد في الحفاظ على عمر البطارية الافتراضي للآيفون، وتقلل الحاجة إلى الشحن المتكرر أو استبدال البطارية في وقت قصير.