نجت وحيدة من القصف.. طفلة تحقق حلما يؤرّق زوجين غزّيين منذ 23 عاما (فيديو)

حلمت إيمان فرحات نحو ربع قرن بالأمومة، مع محاولات متعددة للإنجاب دون جدوى، قبل أن تقرر هي وزوجها رامي احتضان طفلة فقدت أسرتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

سعت أسرة العروقي لملء فراغهم الموحش، وللمساهمة أيضا في التخفيف من آثار الصدمة النفسية التي خلفتها الحرب في أطفال غزة.

“جنتنا في الدنيا”

وقال رامي العروقي، والد الطفلة بالكفالة: “أنا وزوجتي نحاول الإنجاب منذ 23 عاما، وكل المحاولات باءت بالفشل”.

وأضاف لوكالة الأناضول، أن فكرة التبني راودتهما سابقًا أكثر من مرة، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها، إلى أن تدهورت الأوضاع في القطاع جراء الحرب، فبدأ التفكير الجدي في الأمر.

وتابع: “تواصلنا مع الجهات الرسمية المختصة برعاية الأطفال، وبعد أن شرحت لهم وضعي الاجتماعي والمادي، جاء الرد إيجابيًّا، ووافقوا بسرعة”.

وأوضح العروقي أنه في حال ظهور أقارب للطفلة في المستقبل، فلن يشعر بالحزن، بل سيفرح لها لأنها وجدت أهلها، وأضاف: “أطلقنا عليها اسم ‘جنة’ حتى تكون من أهل الجنة، ولتكون جنتنا في الدنيا أيضا، وبالفعل، لقد أنستنا خلال الأشهر الماضية كل آلام الحرب والموت والجوع والعطش”.

تأخرنا في القرار

أما إيمان (46 عاما)، زوجة رامي ووالدة الطفلة جنة بالكفالة، فلم تسعفها الكلمات للتعبير عن مدى سعادتها بوجود الطفلة في حياتهما. وقالت للأناضول: “جنة غيرت حياتنا تمامًا، كنا نعيش في جحيم والآن نحن في الجنة، ووجود طفل في البيت غيّر روتين حياتنا اليومي بالكامل”.

وتابعت: “تأخرنا في اتخاذ قرار التبني، وكنت أتمنى لو قمنا بذلك منذ وقت أبكر، أنصح من لم يرزقوا بأطفال أن يفكروا في التبني”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في محو آلاف العائلات من السجل المدني، وخلفت عشرات الآلاف من الأطفال الأيتام، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر نحو 58 ألفا و500 شخص في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل.

أما مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فكشف أن الاحتلال ارتكب نحو 10 آلاف مجزرة بحق العائلات خلال الحرب، أدت إلى محو نحو 2500 عائلة بالكامل من السجل المدني، في حين لم يبقَ من قرابة 5700 أسرة سوى فرد واحد.