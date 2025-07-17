حادث دموي في صعيد مصر يحوّل موكب زفاف إلى جنازة (فيديو)

شهدت محافظة أسيوط في صعيد مصر، حادثا مأساويا حوّل فرحة زفاف إلى مأتم، بعدما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بثلاث سيارات ضمن موكب زفاف أعلى محور ديروط الحر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، جميعهم من أسرة العروسين.

ووقع الحادث في طريق العودة إلى القرية عقب جلسة تصوير (سيشن الزفاف) لعروسين شقيقتين وعريسين من أبناء عمومتهما، الثلاثاء، حينما وقع التصادم المفاجئ بين سيارة نقل ثقيل، وسيارة نقل و”ميكروباص” كانت ضمن الموكب، بسبب التكدس المروري المفاجئ أعلى محور ديروط.

وأظهرت مقاطع “فيديو” تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد دامية للحادث، حيث بدت السيارات وقد تحولت إلى كتل معدنية محطمة، وسط صرخات المصابين، ووجود مكثف لسيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.

وأوضحت التحريات الأولية للشرطة أن السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة كانا السبب الرئيس وراء الكارثة، حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة فاصطدم بقوة بسيارات عدة أمامه، مما أدى لانقلابها وتحطمها بالكامل.