بجواز سفرك المغربي فقط.. وجهات خلابة دون تأشيرة

إذا كنت تحمل جواز السفر المغربي وترغب في السفر دون عناء استخراج التأشيرات، فالعالم يفتح لك أبوابا نحو وجهات سياحية متنوعة ثقافيا وطبيعيا.

من جزر المحيط الهادئ، مرورا بجزر الكاريبي وإفريقيا، وصولا إلى قلب القوقاز وأمريكا الجنوبية، يحق لحاملي الجواز المغربي دخول عدد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة سابقة.

ولضمان رحلة آمنة يُنصح بالتحقق من مدة الإقامة المسموح بها لكل دولة، وحجز تذكرة عودة لإثبات نيتك في عدم البقاء بعد المدة المسموح بها. كما يُفضل وجود تأمين سفر وتأشيرة ترانزيت إذا كانت الرحلة تمر بدول تتطلبها.

المياه الفيروزية في جزر كوك

في جنوب المحيط الهادئ، تستقبل جزر كوك المغاربة دون تأشيرة لمدة تصل إلى 31 يوما، وهي جنة طبيعية تتبع إداريا نيوزيلندا، وتتميز بمياهها الفيروزية وشواطئها البيضاء وسكينتها البولينيزية الأصيلة.

ويمكن السفر إليها عبر مطارات نيوزيلندا أو أستراليا عبر أوكلاند ثم عبر رحلات داخلية نحو الجزر.

الجزيرة المرجانية باربادوس

وفي قلب البحر الكاريبي، تُعَد باربادوس من أبرز الوجهات التي يمكن للمغاربة دخولها دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما.

هذه الجزيرة المرجانية غنية بالثقافة الكاريبية والبريطانية، وتُعرف بشواطئها الكريستالية ومهرجاناتها الموسيقية.

الوصول إليها يتم غالبا عبر أوروبا أو الولايات المتحدة، وتوفر بعض شركات الطيران رحلات إلى العاصمة بريدجتاون.

جزيرة التوابل غرينادا

أما غرينادا، المعروفة بجزيرة التوابل، فهي وجهة إفريقية كاريبية ساحرة، تعفي المغاربة من التأشيرة لمدة 90 يوما.

وتشتهر غرينادا بغاباتها المطيرة وشلالاتها وتجارب الغوص الفريدة، ويمكن الوصول إليها غالبا عبر مطار لندن أو باريس ثم رحلات إلى منطقة الكاريبي.

زامبيا لعشاق السفاري

في إفريقيا، أعلنت زامبيا عام 2024 إعفاء المغاربة من التأشيرة، لتصبح من أبرز الوجهات البرية لعشاق السفاري.

وتقع زامبيا جنوب القارة، وتضم شلالات فيكتوريا المذهلة والمتنزهات الطبيعية المفتوحة، ويمكن الوصول إليها عبر رحلات إلى لوساكا عبر الدوحة أو أديس أبابا.

الأرخبيل الاستوائي فانواتو

إلى الشرق من أستراليا، تستقبل فانواتو المغاربة دون تأشيرة لمدة 30 يوما. هذا الأرخبيل الاستوائي يتميز بالبراكين النشطة والشواطئ الحالمة والشعاب المرجانية المثالية للغوص.

فانواتو، التي تتألف من نحو 80 جزيرة، تُعَد من أكثر الوجهات نقاء في المحيط الهادئ، وتجمع بين الطبيعة البرية والثقافة المحلية الغنية.

ويمكن للزوار تسلق بركان “ياسور” النشط في جزيرة تانا لمشاهدة الحمم عن قرب، أو زيارة القرى التقليدية حيث لا يزال السكان يعيشون وفق طقوس ومعتقدات قديمة.

كما تقدّم فانواتو تجربة فريدة لعشاق الغوص، خاصة في “بلو هولز” العميقة ومواقع حطام السفن في إسبيريتو سانتو. ويُعَد السفر إليها فرصة لاكتشاف عالم غير ملوث، يتميز بالهدوء والكرم الشعبي والطبيعة الساحرة.

ميكرونيزيا عزلة في الطبيعة

وتستقبل ميكرونيزيا، الواقعة شمال أستراليا في المحيط الهادئ، المغاربة دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما. هذه الدولة الجزرية الصغيرة تقدّم تجربة سفر مريحة وبيئة بحرية غنية، ويمكن الوصول إليها عبر غوام أو الفلبين.

وتتميز بجزرها المرجانية الخلابة ومياهها الفيروزية الصافية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الغوص واستكشاف الحياة البحرية. وتضم مواقع غوص فريدة مثل حطام السفن اليابانية في البحيرات الهادئة، مما يضفي طابعا تاريخيا على رحلات الاستجمام.

ورغم بعدها الجغرافي، تُعرف ميكرونيزيا بثقافتها المحلية العريقة، إذ لا تزال المجتمعات تحافظ على تقاليدها في الرقص، وبناء الزوارق، والصناعات اليدوية.

وهي وجهة هادئة لمن يبحث عن العزلة في حضن الطبيعة بعيدا عن صخب المدن الكبرى.

الجبال البركانية في الكاريبي

في الكاريبي أيضا، تتيح دومينيكا دخول المغاربة لمدة 21 يوما دون تأشيرة، عبر رحلات من أوروبا مثل باريس أو أمستردام. وتُعرف هذه الجزيرة البركانية بطبيعتها الغنية وينابيعها الساخنة ومسارات المشي في الغابات.

ويُطلَق على دومينيكا “جزيرة الطبيعة في الكاريبي”، نظرا لغاباتها المطيرة الكثيفة، وأنهارها التي تفوق المئة، وشلالاتها المذهلة مثل شلالات ترافالغار.

وتُعَد دومينيكا مقصدا مثاليا لعشاق المغامرة والطبيعة، حيث يمكن ممارسة رياضة الغوص بين الشعاب المرجانية، أو تسلق الجبال البركانية مثل مورن ديابلوتان.

ورغم صغر مساحتها، تحتضن دومينيكا حديقة وطنية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتُعَد من أقل جزر الكاريبي تكدسا بالسياح، مما يمنح الزائر فرصة الاستجمام في بيئة شبه عذراء.

الشواطئ السوداء في سانت لوسيا

أما سانت لوسيا، بجمال جبال بيتون وشواطئها السوداء، فتتيح للمغاربة إقامة تصل إلى 42 يوما دون تأشيرة، من الدار البيضاء أو مراكش عبر باريس أو لندن، وهي وجهة راقية لعشاق الاسترخاء والطبيعة.

وتشتهر سانت لوسيا بينابيعها الكبريتية والمنتجعات الفاخرة المطلة على البحر الكاريبي، مما يجعلها خيارا مثاليا لقضاء شهر العسل أو العطلات الهادئة.

وتُعَد زيارتها فرصة للاستجمام بين الغابات المطيرة والأنشطة البحرية.

جمال القوقاز في جورجيا

بعيدا عن الجزر، تمنح جورجيا لحاملي الجواز المغربي حق الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة، وهي دولة تقع بين أوروبا الشرقية وآسيا، وتشتهر بجمال القوقاز وتكلفة السفر المنخفضة. الوصول إليها سهل نسبيا عبر إسطنبول أو دبي.

وتجمع جورجيا بين التاريخ العريق والطبيعة الجبلية الخلابة، وتقدّم للمسافرين مدنا نابضة بالحياة مثل تبليسي وباتومي، إضافة إلى كرم الضيافة والطعام التقليدي الشهي الذي يجعلها وجهة مفضلة للمغاربة الباحثين عن مغامرة بتكلفة معقولة.

الطبيعة والثقافة في البرازيل

وفي أمريكا الجنوبية، تتيح البرازيل دخول المغاربة دون تأشيرة لمدة 90 يوما. من ريو دي جانيرو إلى الأمازون، وتقدّم البرازيل مزيجا غنيا من الطبيعة والثقافة والمغامرات.

وإضافة إلى تنوعها الثقافي، تحتضن البرازيل مهرجانات عالمية مثل الكرنفال الشهير، وتوفر خيارات سياحية متعددة من الشواطئ الذهبية إلى الغابات المطيرة، مما يجعلها وجهة مغرية لعشاق الاستكشاف والطبيعة.

وتتوفر رحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى ساو باولو.

هذه الوجهات العشر تمثّل جزءا من الفرص المتاحة لحاملي الجواز المغربي في العالم، وتمنحهم تجارب سفر متنوعة بين الطبيعة والتاريخ والمغامرة. كل ما تحتاج إليه هو التخطيط الجيد، وتذاكر الطيران، وحقيبة مليئة بالشغف.