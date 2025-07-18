كيف تحمي بياناتك من الاختراق وجمع الشركات التقنية؟

مع انتشار الإنترنت في حياتنا اليومية، أصبحت حماية الخصوصية الرقمية أمراً أساسياً للجميع. فبياناتنا عرضة للاختراق أو جمعها من شركات وجهات عدة، ولم يعد الخطر يقتصر على الخبراء أو أصحاب التجربة، بل يشمل أي شخص يستخدم الإنترنت مهما كان نشاطه.

لماذا يجب أن تهتم بخصوصيتك الرقمية؟

يعتقد البعض أن “من ليس لديه ما يخفيه، لا يخشى شيئاً”، لكن الخصوصية ليست مجرد إخفاء معلومات محرجة أو غير قانونية، بل هي مساحة ضرورية للحرية وحماية البيانات الشخصية من التتبع والاستغلال التجاري ونشاطات الذكاء الاصطناعي التي تجمع وتستخدم معلوماتنا دون وعي أو موافقة مسبقة.

وكما يقول الكاتب المتخصص في الأمن الرقمي مات بورجيس: “يجب أن يكون للناس مساحة، في العالمين المادي والرقمي، دون أن تُراقب أفعالهم أو يتم تتبعها باستمرار؛ هذا حق إنساني أصيل”.

خطوات سريعة لتعزيز أمانك الرقمي

يشعر كثيرون بالإحباط عند مواجهة نصائح الخصوصية الكثيرة، لكن حماية بياناتك تبدأ بخطوات بسيطة وفعالة:

استخدم المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication): تأكد من تفعيلها على جميع حساباتك حتى إذا تعرضت كلمات المرور للاختراق، يصعب على أي جهة الوصول إلى بياناتك دون رمز إضافي.

اختر متصفحات ومحركات بحث تراعي الخصوصية: مثل متصفح Brave أو Firefox، ومحرك البحث DuckDuckGo.

اعتمد على مدير كلمات مرور: حتى لو كان مدير كلمات المرور المدمج في هاتفك أفضل من استخدام كلمة مرور واحدة للجميع.

أنشئ كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.

قلل من التطبيقات والخدمات التي تجمع بياناتك: استخدم تطبيقات تراعي السرية مثل Signal للمراسلة.

كيف تبدأ بتعزيز خصوصيتك؟

يُنصح بالبدء تدريجياً بخطوات عملية:

استبدال متصفحك بآخر يركز على حماية الخصوصية.

استخدام محركات بحث لا تجمع أو تبيع بياناتك.

تفضيل التطبيقات التي تحد من جمع البيانات، والابتعاد عن التطبيقات التي تتطلب وصولاً شاملاً لمعلوماتك.

استخدام خدمات VPN غير أمريكية مثل Proton VPN (الذي يقدم خيارات مجانية بمميزات قوية).

حماية بياناتك أثناء السفر أو عبور الحدود

تشدد أجهزة الحدود الأمريكية وغير الأمريكية أحياناً على فحص الأجهزة الإلكترونية للوافدين، وقد يتعرض البعض لمراجعة دقيقة. ينصح الخبراء بمراجعة التطبيقات والمحتوى الموجود على الهاتف قبل السفر، والخروج من الحسابات الأكثر حساسية أو إزالتها مؤقتاً. وفي بعض الحالات، يُفضل استخدام جهاز مخصص للسفر لا يحتوي على بيانات حساسة.

الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات.. هل نحن في أمان؟

مع تسارع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح جمع البيانات الشخصية بكميات هائلة ممارسة شبه يومية.

ويشير بورجيس إلى أن “شركات التقنية قامت بجمع محتوى ضخم من الإنترنت لبناء الذكاء الاصطناعي غالباً دون مراعاة كافية لحقوق الملكية أو الخصوصية”. ويلفت إلى أهمية تجنب إدخال معلومات حساسة في محادثات الذكاء الاصطناعي أو الدردشة مع الروبوتات.

خدمات حذف البيانات.. هل تستحق الثقة؟

تعتمد جدوى خدمات إزالة البيانات على القوانين المحلية ومستوى حماية الخصوصية، ففي أوروبا حيث قانون حماية البيانات أكثر صرامة، غالباً ما تكون هذه الخدمات ذات فائدة محدودة.

أما في الولايات المتحدة، فقد يكون لها دور أكبر نظراً لغياب قانون شامل لحماية الخصوصية، لكن كثيراً من الخطوات التي توفرها الشركات المتخصصة يمكن تنفيذها بشكل فردي عبر أدوات موجودة على الإنترنت.

الخصوصية ليست رفاهية

الخصوصية الرقمية ليست ترفاً أو خياراً للقلقين فقط، بل أصبحت ضرورة في ظل تطور وسائل المراقبة وتوسع الشركات في جمع البيانات.

يقول بورجيس: “يجب أن يتمكن الناس من التصرف دون تدخل أو تجسس من الآخرين، فالحفاظ على مساحة خاصة لا يعني إخفاء شيء بل هو حق إنساني أصيل”، وفقا لموقع “وايرد“.